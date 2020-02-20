В итоге врачи дали мне таблетку, которую я должна была выпить, чтобы спровоцировать родовой процесс, протянули баночку и велели ждать, когда плод начнет из меня выходить, чтобы его в эту самую баночку поймать. Сказали и ушли, оставив меня одну в палате. Мужа я к себе не пустила. Он, конечно, страшно переживал, метался вокруг клиники, но я не могла позволить ему стать свидетелем всего этого.

Жесть полная — по-другому я это описать не могу.

Я выпила таблетку, начались схватки. Боль адская, хотелось на стенку лезть (хотя я из тех людей, кто зубы лечит без анестезии). Эмоционально — еще хуже. Я была в таком стрессе, что сейчас даже не вспомню, сколько все это длилось — сутки или же час. Врагу не пожелаю того, что испытала в тот день. Понимать, что ты абсолютно одна в ужасного вида палате рожаешь твоего несостоявшегося ребенка… Помню, как плакала, но сделала, что велели, — поймала этот сгусток, который впоследствии отправили на исследование.

Морально я была раздавлена.

Мы ничего не понимали, не знали, где искать помощь. Звонок из больницы окончательно добил. Нам сказали: «Анализ не получился. Такое бывает. Увы, мы не можем сказать, в чем ваша проблема. Пробуйте еще раз». Разговор окончен. «Вы издеваетесь? Снова все это пережить? У вас сердце есть?!» — пронеслось в моей голове.

Бог любит троицу

Когда что-то происходит впервые, ты веришь, что это случайность. Когда то же самое настигает тебя во второй раз, это уже закономерность. Я, молодая здоровая девушка с шикарными анализами, дважды потеряла ребенка, и никто не мог мне сказать, в чем причина. Честно, меня это сломало. В какой-то момент мне даже показалось, что я нуждаюсь в помощи психолога.

Муж тоже переживал очень сильно, но вида не подавал, пытался меня отвлечь, во всем поддерживал, старался вести себя максимально правильно и учтиво.

Параллельно супруг искал специалистов, которые бы помогли решить нашу проблему. Где-то в январе 2014-го нам рассказали про перинатальный центр «Мать и дитя» и его основателя Марка Аркадьевича Курцера. Он принял нас лично, внимательно выслушал и тут же озвучил решение, дав направление на анализы. Среди них, помимо стандартных, которые мы уже когда-то сдавали, был еще один. Он называется HLA-типирование (забегая вперед, отмечу, что, когда я говорю о нем в других клиниках, врачи просто не понимают, о чем идет речь).



Оказывается, партнеры могут быть иммунологически несовместимыми: если у них есть схожие антигены HLA, то при трех и более совпадениях происходит прерывание беременности — организм женщины воспринимает плод как чужеродный организм и пытается исторгнуть его из тела. У нас с мужем выявлено четыре совпадения из шести возможных…