В 2012-м, мне было 22 года, я вышла замуж (супруг нашей героини — бизнесмен Андрей Луговой, — прим. Woman.ru). Около года мы с мужем просто тусили и наслаждались обществом друг друга, пока не поняли, что нам нужен еще один человечек. Все получилось с первого раза, и спустя время мы пошли вставать на учет в клинику. Выбор пал на дорогущий европейский медицинский центр, где все расчеты только в евро, а врачи — сплошь зарубежные специалисты.
Признаться, я и сегодня туда наведываюсь, однако их отделение гинекологии обхожу стороной. Тогда нам попался доктор-француз, который после первых обследований сказал, что все хорошо. Через некоторое время, это был февраль 2013-го, мы пришли на контрольное УЗИ на сроке до 12 недель. Осмотрев меня, врач сообщил, что ребенок остановился в развитии.
Это случайность
Замершая беременность… Я, молодая 23-летняя девушка, впервые услышала о существовании такого диагноза. Никто из моего окружения никогда не сталкивался с подобным, я пребывала в состоянии шока. Вердикт врача прозвучал для меня как что-то непонятное и в то же время очень пугающее.
У меня случилась истерика. Я совершенно не понимала, что делать.
Меня стали готовить к операции. Врачи, медсестры… Наркоз начал действовать, я уснула, а проснулась в палате, не имея представления, что со мной сделали. Оказалось, меня просто «почистили».
Только позднее я узнала, что врачи обязаны были посоветоваться со мной, каким способом провести эту манипуляцию. Были разные варианты, меня же, ни о чем не спрашивая, просто положили на операционный стол. Плюс ко всему (как тоже выяснилось только позже) врачи должны были отправить плод на обследование, чтобы понять, что могло стать причиной его замирания. Ничего подобного сделано не было. Вскоре этот самый француз благополучно вернулся на родину. Ищи-свищи!
Я выросла в многодетной семье — нас у мамы четверо, и, думаю, это еще не предел. Я привыкла к тому, что семья должна быть большой, мечтала о такой. Мама очень легко ходила все беременности, практически не посещала гинеколога, спокойно рожала и на следующий день уже была готова к выписке. Моя сестра точно такая же: родила двоих детей без эпидуральной анестезии.
Могла ли я представить, что со мной все будет с точностью до наоборот? Конечно, нет.
Абсолютно здоровая девушка, не пью, всю жизнь занимаюсь спортом, муж тоже придерживается здорового образа жизни, у нас нет проблем с совместимостью (группы крови, резус-факторы, ДНК — никаких отклонений, противопоказаний). Что же не так?.. Чувство, будто земля уходит из-под ног. Тем не менее врачи нас успокаивали: мол, такое иногда происходит, это случайность, необъяснимое стечение обстоятельств. И я им поверила.
Попытка номер два
Осенью мы с мужем решили попробовать еще раз. Я снова забеременела сразу и без проблем. Теперь знакомые посоветовали нам очень крутого опытного врача, которая работала в обычной городской поликлинике.
Честно говоря, я была шокирована, увидев, в каких условиях там лечат людей.
Древние компьютеры с ламповыми мониторами, страшные стены, мебель, гинекологическое кресло, в котором сидели еще наши прабабушки. И это в столице! Боюсь представить, что творится в регионах…
В общем, мы встали на учет в этой клинике, у женщины, которую нам посоветовали. Из-за того, что первая беременность плохо закончилась, меня взяли на постоянное наблюдение — госпитализировали, чтобы отслеживать развитие плода. Палата на девять коек, странная еда, ежедневные очереди на осмотр, никакой определенности — это были бесконечные три недели. Я не говорю, что я принцесса на горошине, но все-таки в таких условиях очень сложно сохранять самообладание, учитывая, что ты и без того подвержен ежеминутному стрессу — все ли в порядке с малышом. Тревоги добавлял древнейший аппарат УЗИ: из-за плохого качества изображения врачи не могли со 100% уверенностью дать вердикт, оставляя меня в подвешенном состоянии (уже выписавшись, наша героиня попросила супруга в частном порядке приобрести для больницы хороший аппарат УЗИ, — прим. Woman.ru).
Так, изо дня в день меня смотрели, смотрели, пока я снова не услышала: «Сердцебиения нет. Замершая беременность».
Я не могла в это поверить, слепая надежда еще теплилась во мне, и я просила немного подождать. Но все было тщетно.
В итоге врачи дали мне таблетку, которую я должна была выпить, чтобы спровоцировать родовой процесс, протянули баночку и велели ждать, когда плод начнет из меня выходить, чтобы его в эту самую баночку поймать. Сказали и ушли, оставив меня одну в палате. Мужа я к себе не пустила. Он, конечно, страшно переживал, метался вокруг клиники, но я не могла позволить ему стать свидетелем всего этого.
Жесть полная — по-другому я это описать не могу.
Я выпила таблетку, начались схватки. Боль адская, хотелось на стенку лезть (хотя я из тех людей, кто зубы лечит без анестезии). Эмоционально — еще хуже. Я была в таком стрессе, что сейчас даже не вспомню, сколько все это длилось — сутки или же час. Врагу не пожелаю того, что испытала в тот день. Понимать, что ты абсолютно одна в ужасного вида палате рожаешь твоего несостоявшегося ребенка… Помню, как плакала, но сделала, что велели, — поймала этот сгусток, который впоследствии отправили на исследование.
Морально я была раздавлена.
Мы ничего не понимали, не знали, где искать помощь. Звонок из больницы окончательно добил. Нам сказали: «Анализ не получился. Такое бывает. Увы, мы не можем сказать, в чем ваша проблема. Пробуйте еще раз». Разговор окончен. «Вы издеваетесь? Снова все это пережить? У вас сердце есть?!» — пронеслось в моей голове.
Бог любит троицу
Когда что-то происходит впервые, ты веришь, что это случайность. Когда то же самое настигает тебя во второй раз, это уже закономерность. Я, молодая здоровая девушка с шикарными анализами, дважды потеряла ребенка, и никто не мог мне сказать, в чем причина. Честно, меня это сломало. В какой-то момент мне даже показалось, что я нуждаюсь в помощи психолога.
Муж тоже переживал очень сильно, но вида не подавал, пытался меня отвлечь, во всем поддерживал, старался вести себя максимально правильно и учтиво.
Параллельно супруг искал специалистов, которые бы помогли решить нашу проблему. Где-то в январе 2014-го нам рассказали про перинатальный центр «Мать и дитя» и его основателя Марка Аркадьевича Курцера. Он принял нас лично, внимательно выслушал и тут же озвучил решение, дав направление на анализы. Среди них, помимо стандартных, которые мы уже когда-то сдавали, был еще один. Он называется HLA-типирование (забегая вперед, отмечу, что, когда я говорю о нем в других клиниках, врачи просто не понимают, о чем идет речь).
Оказывается, партнеры могут быть иммунологически несовместимыми: если у них есть схожие антигены HLA, то при трех и более совпадениях происходит прерывание беременности — организм женщины воспринимает плод как чужеродный организм и пытается исторгнуть его из тела. У нас с мужем выявлено четыре совпадения из шести возможных…
К счастью, проблема не новая и решение ей давно найдено. Нужно лишь с помощью препаратов обманывать организм до 12 недели, а дальше он уже воспринимает беременность как естественное состояние.
Выход был, но я уже ничему не верила: страх и паника накрыли меня с головой. Психика стала очень неустойчивой. Вплоть до того, что, когда мы решили попробовать в третий раз и спустя месяц у меня начались критические дни, я впала в истерику.
Мне казалось, что я уже не смогу стать мамой. Ужас.
Очень тяжелое было время. Я по натуре сильный человек, но в тот момент мне было дико страшно. К счастью, врачу, а вместе с ним и супругу, удалось меня успокоить, сказав, что это нормально, такое бывает, не все сразу.
Наконец, заветные две полоски на тесте. С тех пор до обозначенного срока я раз в неделю делала капельницу с иммуномоделирующим препаратом, который и обманывал мой организм. Кроме того на протяжении всей беременности мне были прописаны уколы в живот — для разжижения крови и нормального поступления кислорода к ребенку.
12 недель — сердцебиение есть, плод развивается нормально! Мы сделали это! Я стану мамой!
«Поздравляем, у вас мальчик»
Несмотря на то, что опасность была позади, всю беременность меня не покидала тревога: «Дышит?», «Не дышит?», «Почему не толкается?». Перелеты были под запретом, но сидеть в Москве было невозможно, и мы передвигались на поездах — поближе к морю, солнцу. Помню, приедем в Сочи — отличная погода, вкусная еда, чистый воздух, а я не могу расслабиться. Сутки не чувствую малыша — тут же паника, что-то случилось. Мы с мужем мигом садимся в поезд и мчимся в столицу к врачу.
И так всю беременность — туда-сюда, как два дурака.
Честно говоря, с тех пор на поезда я просто смотреть не могу. Помню, ближе к родам мы возвращались домой, я взяла стул, села в тамбуре и просто плакала, потому что не могла уже это выносить.
С физиологической точки зрения беременность протекала чудесно. Я набрала 22 килограмма, прекрасно себя чувствовала, даже успевала заниматься бизнесом (построила и открыла два ресторана), записывала новые песни и выступала.
В апреле 2015-го на свет появился наш первенец. Рожала я сутки. Малыш был очень крупным: я в схватках, уже несколько часов полное раскрытие, а ребенок просто не проходит. Тут врачи понимают, что малышу уже становится плохо, и нужна экстренная операция. При полном раскрытии это очень опасно, ребенок уже в родовых путях, но я понимала, что других вариантов нет, и согласилась. Так на свет появился наш сын Макар.
Сыночек и лапочка-дочка
Когда Макару было два года, я поняла, что хочу второго. Мы с супругом не стали ничего выдумывать и пошли по проверенной схеме. Все получилось. На этот раз я была гораздо спокойнее. Возможно, даже чересчур: много работала, выступала, гастролировала с концертами.
Мы ждали дочь. Помню, срок мне поставили точно такой же, как с сыном — 17 марта, день в день с разницей в три года. Однако из-за того, что с Макаром я немного переходила, а дочь наоборот поспешила появиться на свет, у них дни рождения с разницей в месяц.
7 марта 2018-го. Я приехала на плановый осмотр. Врач, которая меня вела, была на конференции в Париже, Марк Аркадьевич открывал очередную клинику в регионе, и меня осматривал другой специалист. Пока я ждала заключение, сходила пообедала и тут же почувствовала себя плохо. Поднялась температура, становилось все хуже и хуже. Я хотела было вернуться домой, но решила, что заболела, и, боясь заразить маленького сына, осталась. Меня осмотрели: оказалось, начал рваться шов. Так мое решение спасло жизнь и мне, и ребенку. Снова экстренное кесарево, и в девять часов вечера на свет появилась наша дочь Саша.
Быть мамой
Честно, не понимаю девчонок, которые легко переносят беременность, рожают без осложнений, выходят из роддома с плоским животом и твердят, что больше не хотят иметь детей. Не было бы у меня всех этих проблем, я была бы уже мамой пятерых!
Материнство — это вселенная.
Не знаю, как я раньше жила без моих малышей. Жизнь разбивается на «до» и «после». Причем ту, что «до», ты быстро забываешь, потому что она кажется тебе пустой, неинтересной. Эти два человечка — весь мой мир.
Несмотря на все пережитое, я хочу стать мамой в третий раз. Врачи просят немного подождать. Муж не против большой семьи, но тоже призывает не торопиться. Говорит: «Давай ты уже карьеру сделаешь». У нас так получилось, что едва я начинала пробиваться, как узнавала, что жду ребенка, и карьера отходила на второй план. Сейчас у меня третья попытка взойти на Олимп, и не хотелось бы растерять то, чего мы добились усилиями последних лет (сегодня Kaya известна своими хитами «Локо локо», «Патроны», Be My Love, — прим. Woman.ru).
Поделиться этой историей было непросто, но я решилась на рассказ, чтобы люди знали, где искать помощи, не теряли надежду. Я прекрасно понимаю, что это у меня есть деньги, чтобы пойти в дорогую клинику, есть возможность, чтобы напрямую встретиться с Марком Аркадьевичем. Кто-то же такими ресурсами не обладает, при том, что людей с такой же проблемой, как у меня, — миллионы. Сколько рушится судеб, семейных пар! Женщины, не понимая, с чем столкнулись, думают, что они бесплодны… Я надеюсь, что моя история кому-то поможет, что об этом станут чаще говорить и как можно больше людей получат возможность стать родителями.
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