Несмотря на то, что я старалась успокоить близких, тревожность внутри росла. Предостережения от неравнодушных продолжились: мне присылали скрины его сообщений, где он писал, что уже купил пистолет, что он убьет не только меня, но и моих поклонников. Тут стало уже не до шуток. Налицо явные психические отклонения, а это самое страшное — ты понятия не имеешь, чего от такого человека можно ожидать. Ты не в состоянии предугадать его действия.



Ситуация накалялась, я нервничала. Мне даже стали сниться кошмары: уже и на подсознании меня не оставляли мысли о возможной опасности. Тем не менее я понимала, что нужно взять себя в руки.

Сказала себе: «Я буду жить долго. Точка».

Родные пытались отговорить меня от выступления, но я посчитала, что это неправильно — идти на поводу у страха. Идти на поводу у этого человека. Тем не менее мы приняли все меры предосторожности: написали заявление в полицию, к которому приложили все данные об этом человеке, мне усилили охрану, а у сотрудников на входе на концерт была распечатка его портрета. Как мне позже сообщили, полиция нашла этого человека, с ним была проведена соответствующая беседа.