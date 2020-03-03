«Я трус, но отношусь к тем, кто боится и делает»: Виктория Исакова о том, как сыграла «королеву фридайвинга»

Виктория Исакова все делает с полной самоотдачей и любовью — снимается в кино, играет в театре, занимается спортом, воспитывает дочь, готовит, общается друзьями.
Забегая вперед, отметим, что и в интервью нашему порталу Виктория была предельно откровенна, за что ей большое спасибо.
Мы пообщались с актрисой накануне премьеры фильма «Один вдох», создателей которого вдохновила история жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Женщина пропала без вести во время очередного погружения пять лет назад. Виктория сыграла прототип Натальи — Марину Гордееву. Для съемок в этой картине Исакова год обучалась фридайвингу по системе Молчановой и многие погружения в кадре совершила самостоятельно.
Woman.ru: Виктория, скажите, знали ли вы что-либо о Наталье Молчановой или фридайвинге до начала съемок в картине «Один вдох?
Виктория Исакова: Нет, я впервые узнала о фридайвинге, когда прочла сценарий фильма и обсудила проект с режиссером и продюсером. И, конечно, сразу возник вопрос, смогу ли я настолько глубоко погружаться в воду. Несмотря на то, что у меня был дублер, многие подводные трюки и крупные планы я должна была делать самостоятельно.
Woman.ru: Что изначально привлекло вас в этой истории больше всего?
В. И.: Сама история. Вдохновением стала жизнь реального человека, потрясающей женщины, спортсменки — Натальи Молчановой. С одной стороны, невероятно сложно играть персонажа, прототип которого — реальный человек. С другой — безумно интересно, потому что все известные детали обогащают образ твоего героя.
Когда я впервые увидела сценарий, он был еще очень сырой, но там уже были основные акценты и было ясно, как могут развиваться события. Мы обсудили проект с режиссером и продюсерами, но съемки начались только через год после нашей встречи. За это время первый сценарий претерпел существенные изменения, но сохранилась та самая идея, которая меня покорила изначально.
Woman.ru: Вы упомянули, что сомневались, получится ли у вас погружаться под воду и сниматься на глубже. Как справились с задачей?
В. И.: Да, я понимала, что значительную часть фильма моя героиня будет находиться под водой. Я же к тому моменту с трудом могла нырнуть с головой в бассейне — не то что в открытом море. Поэтому мы договорились с создателями картины: пока сценарий дорабатывается, я начну тренироваться, чтобы понять, получится ли у меня справиться с подводными сценами.
К счастью, со мной работал потрясающий тренер. Мы начали заниматься зимой, и я очень отчетливо помню момент, когда после самого первого своего погружения я вышла на улицу и заметила, как все вокруг изменилось. Словно изменились окружающие цвета, насыщенность воздуха — это было невероятно. Думаю, такой удивительный эффект получается после кислородного голодания.
Woman.ru: Фридайвинг — это сложно?
В. И.: Да, сложно. Обучение фридайвингу — это достаточно длительный процесс и трудный в первую очередь с точки зрения психологии.
Несколько месяцев мы тренировались плотно, потом я начала сниматься в другом проекте, и случился вынужденный перерыв. После мы снова вернулись к занятиям, а когда начались съемки, стали отрабатывать конкретные трюки для той или иной сцены.
Woman.ru: Вам было страшно?
В. И.: Постоянно. Вероятно, я трус. Но я из тех людей, кто боится, но делает. Помню, несколько раз на съемках было по-настоящему страшно. Первое время мы снимали в бассейнах, где все трюки я выполняла сама. Какие-то давались чуть проще, другие сложнее, но все они были мне подвластны. А потом мы прилетели на Мальту, где еще месяц снимали картину в открытом море. Перед съемками у меня было всего два дня на занятия с новым тренером, и как только мы вышли в открытое море, я сразу поняла разницу.
В открытом море, под огромной толщей воды давление ощущается совершенно по-другому, сопротивляемость иная. Нет этого ощущения безопасности, как в бассейне, когда видишь бортики.
Конечно, к этому можно привыкнуть, если достаточно долго заниматься. Но у меня не было этого времени. Съемки уже идут, вокруг десятки людей из съемочной группы, спасатели, камеры. Разве я могла всем сказать: «Знаете, ребят, я до этого только в бассейне ныряла, а в море у меня не получится»? Конечно, нет. Ты просто идешь и делаешь. Я себя успокаивала тем, что никто не хочет, чтобы я здесь сейчас погибла, потому что фильм еще нужно доснять, а значит, меня спасут в любом случае (смеется). Это был серьезный вызов самой себе, но, думаю, я с ним справилась.
Woman.ru: Woman.ru: Вы упомянули, что играть приходилось не только на суше, но и под водой. Каково это?
В. И.: Во-первых, это очень смешно. Поначалу было абсолютно непонятно, что вообще можно сделать под водой, тем более в маске. Кроме того, под водой изображение преломляется, и эмоция в кадре может выглядеть совсем иначе. Поэтому мы пробовали разные подходы и к финалу съемок уже шутили, что можно смело добавлять к резюме новый навык — «Играю под водой» (улыбается).
Woman.ru: Не так давно мы опубликовали материал, посвященный Наталье Молчановой, и мнения наших читателей разделились: одни восхищаются ею, другие же осуждают, так и не сумев понять, зачем матери двоих детей так рисковать жизнью. Что вы думаете на этот счет?
В. И.: Это сложный вопрос. Я убеждена, что мы рождены, чтобы быть счастливыми. И детям нужны в первую очередь счастливые родители. Не успешные, богатые, гениальные, совершившие подвиги или поставившие рекорды. Счастливые. Каждая мама должна сделать все, чтобы быть счастливой. И именно к этому стремилась Наталья Молчанова (и моя героиня) — пусть, через сложности, борьбу с собой. Главное — это делало ее счастливой. И это важно.
К собственной дочери у меня аналогичный подход. Я считаю, что не надо отказываться от карьеры и становиться домохозяйкой, если работа — это одна из составляющих гармонии. Уверена, есть огромное количество людей, которых делают счастливыми именно домашние дела, общение с детьми, их воспитание.
Я абсолютно убеждена, что только счастливый человек может научить другого, совсем еще маленького, быть счастливым здесь и сейчас, уметь радоваться простым вещам.
Woman.ru: Варвару вы бы отдали во фридайвинг?
В. И.: Я часто думаю о спорте для дочери, сама я в детстве много им занималась. Варя с 2,5 лет занимается фигурным катанием — абсолютно бессмысленное занятие с точки зрения профессиональных достижений, потому что еще нет должной координации, но ей безумно нравится.
У нее ничего не получалось, но главное, что она испытывала от тренировок огромное удовольствие. Я не думаю о том, будет ли она спортсменкой, поставит ли рекорды. Дочь сама должна сделать выбор.
Возможно, она будет заниматься плаванием — для здоровья и удовольствия. Может быть, придет день, когда ей захочется попробовать фридайвинг, значит, так тому и быть. Но это точно будет не мое решение. Я принципиально не хочу заставлять дочь заниматься определенным видом спорта. Может, разве что отдала бы ее в музыкальную школу — это уже моя несбывшаяся мечта. Ужасно жалею, что мои родители в свое время не настояли на том, чтобы я продолжила заниматься.
Woman.ru: А по фильму «Жги!» совершенно не скажешь, что у вас нет музыкального образования!
В. И.: Как говорила мой прекрасный педагог Алла Борисовна Покровская, тот артист лучший, кто лучше всех умеет обманывать.
Мы становимся музыкантами, художниками, пловцами, погружаемся на глубину, совершаем эксперименты над собой.
Woman.ru: По жизни вы логик, прагматик или больше поддаетесь порывам, эмоциям при принятии решений?
В. И.: Конечно, я поддаюсь эмоциям. Вся моя жизнь так устроена, и в первую очередь этому крайне способствует профессия — актеру важно быть чувствительным, эмоциональным. Я стараюсь быть последовательной, аккуратной в принятии каких-то решений, но чаще всего следую зову сердца.
Woman.ru: Можете поделиться самым смелым решением или неожиданным поступком?
В. И.: Сложный вопрос. Что такое смелость? Наверное, сегодня это возможность быть до конца честным во всем. Например, мы, люди, очень внушаемы. И держаться в этом изобилии «соблазнов», оставаться верным себе не так-то просто. Иметь свои взгляды, точку зрения, не бояться их высказывать — это смело.
Тогда никто из близких не поддержал меня в этом решении, я была совсем одна. Это было сложно. Но позже мой выбор все же приняли и одобрили.
Woman.ru: Сегодня складывается впечатление, что вы в работе 24 часа 7 дней в неделю. Как в таком графике все-таки находите время на семью?
В. И.: Просто у меня в сутках не 24 часа, а 240 (смеется). Не знаю, как удается… Я устаю очень сильно. Думаю, мы все живем в таком ритме, когда приходится успевать все и чуточку больше.
Когда ты делаешь то, что тебе нравится, искренне получаешь удовольствие от процесса, у тебя стираются границы, появляются силы, вдохновение и в сутках как будто действительно уже не 24 часа, а 36. За спиной вырастают крылья, и ты становишься бесконечным.
Woman.ru: Мы не можем отпустить вас, пока не узнаем ваших секретов красоты. Поделитесь, пожалуйста, своими полезными привычками для поддержания себя в тонусе.
В. И.: Дело в том, что я читаю ваш сайт и все полезные советы и лайфхаки, которые мне встречаются, тут же пробую на себе. «Утром маленькими глотками выпивайте два стакана теплой воды» — выпиваю. «Добавьте дольку лимона» — добавляю. И так во всем.
Конечно, я занимаюсь спортом. Не так часто, как хотелось бы, но занимаюсь. Идеальный вариант для меня — пилатес. С ним я чувствую свое тело, мне комфортно, пилатес отлично приводит в форму. К тому же у меня прекрасный тренер, который творит чудеса.
А вот вкусно поесть я очень люблю и считаю, что диеты — это полный бред. Надо все делать в удовольствие и питание не исключение. Хочется полакомиться пирожным? Да на здоровье! Я, например, люблю готовить. Так что мой совет: ешьте в удовольствие. Ну, и пейте воду по утрам маленькими глотками (улыбается).
Woman.ru: Боитесь ли вы старости?
В. И.: Я о ней иногда задумываюсь. Но не потому, что стану морщинистой, буду никому не нужна, а потому что болеть и стареть в нашей стране очень сложно. Я вижу это по своим родителям, родителям моих друзей. А все остальное меня пугает меньше.