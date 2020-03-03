«Я трус, но отношусь к тем, кто боится и делает»: Виктория Исакова о том, как сыграла «королеву фридайвинга»

В интервью Woman.ru Виктория Исакова рассказала, как ради новой роли занялась фридайвингом и погружалась в открытое море, почему при всем этом считает себя трусихой и готова ли отказаться от карьеры ради семьи.

Виктория Исакова пообщалась с Woman.ru

Виктория Исакова все делает с полной самоотдачей и любовью — снимается в кино, играет в театре, занимается спортом, воспитывает дочь, готовит, общается друзьями.

Живет она тоже, что называется, на полную громкость.

Забегая вперед, отметим, что и в интервью нашему порталу Виктория была предельно откровенна, за что ей большое спасибо.



Мы пообщались с актрисой накануне премьеры фильма «Один вдох», создателей которого вдохновила история жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Женщина пропала без вести во время очередного погружения пять лет назад. Виктория сыграла прототип Натальи — Марину Гордееву. Для съемок в этой картине Исакова год обучалась фридайвингу по системе Молчановой и многие погружения в кадре совершила самостоятельно.



Woman.ru: Виктория, скажите, знали ли вы что-либо о Наталье Молчановой или фридайвинге до начала съемок в картине «Один вдох?



Виктория Исакова: Нет, я впервые узнала о фридайвинге, когда прочла сценарий фильма и обсудила проект с режиссером и продюсером. И, конечно, сразу возник вопрос, смогу ли я настолько глубоко погружаться в воду. Несмотря на то, что у меня был дублер, многие подводные трюки и крупные планы я должна была делать самостоятельно.



Woman.ru: Что изначально привлекло вас в этой истории больше всего?



В. И.: Сама история. Вдохновением стала жизнь реального человека, потрясающей женщины, спортсменки — Натальи Молчановой. С одной стороны, невероятно сложно играть персонажа, прототип которого — реальный человек. С другой — безумно интересно, потому что все известные детали обогащают образ твоего героя.

Но зацепила меня сама идея.

Когда я впервые увидела сценарий, он был еще очень сырой, но там уже были основные акценты и было ясно, как могут развиваться события. Мы обсудили проект с режиссером и продюсерами, но съемки начались только через год после нашей встречи. За это время первый сценарий претерпел существенные изменения, но сохранилась та самая идея, которая меня покорила изначально.

Woman.ru: Вы упомянули, что сомневались, получится ли у вас погружаться под воду и сниматься на глубже. Как справились с задачей?



В. И.: Да, я понимала, что значительную часть фильма моя героиня будет находиться под водой. Я же к тому моменту с трудом могла нырнуть с головой в бассейне — не то что в открытом море. Поэтому мы договорились с создателями картины: пока сценарий дорабатывается, я начну тренироваться, чтобы понять, получится ли у меня справиться с подводными сценами.

К счастью, со мной работал потрясающий тренер. Мы начали заниматься зимой, и я очень отчетливо помню момент, когда после самого первого своего погружения я вышла на улицу и заметила, как все вокруг изменилось. Словно изменились окружающие цвета, насыщенность воздуха — это было невероятно. Думаю, такой удивительный эффект получается после кислородного голодания.



Woman.ru: Фридайвинг — это сложно?



В. И.: Да, сложно. Обучение фридайвингу — это достаточно длительный процесс и трудный в первую очередь с точки зрения психологии.

Нужно научиться не паниковать, не плыть наверх сразу после погружения, когда твое тело буквально физически стремится на поверхность.

Несколько месяцев мы тренировались плотно, потом я начала сниматься в другом проекте, и случился вынужденный перерыв. После мы снова вернулись к занятиям, а когда начались съемки, стали отрабатывать конкретные трюки для той или иной сцены.

Woman.ru: Вам было страшно?



В. И.: Постоянно. Вероятно, я трус. Но я из тех людей, кто боится, но делает. Помню, несколько раз на съемках было по-настоящему страшно. Первое время мы снимали в бассейнах, где все трюки я выполняла сама. Какие-то давались чуть проще, другие сложнее, но все они были мне подвластны. А потом мы прилетели на Мальту, где еще месяц снимали картину в открытом море. Перед съемками у меня было всего два дня на занятия с новым тренером, и как только мы вышли в открытое море, я сразу поняла разницу.



В открытом море, под огромной толщей воды давление ощущается совершенно по-другому, сопротивляемость иная. Нет этого ощущения безопасности, как в бассейне, когда видишь бортики.



Во все стороны — внизу, справа, слева, сверху, куда ни посмотри — вода. Границ нет! Бездна! Это действительно страшно…

Конечно, к этому можно привыкнуть, если достаточно долго заниматься. Но у меня не было этого времени. Съемки уже идут, вокруг десятки людей из съемочной группы, спасатели, камеры. Разве я могла всем сказать: «Знаете, ребят, я до этого только в бассейне ныряла, а в море у меня не получится»? Конечно, нет. Ты просто идешь и делаешь. Я себя успокаивала тем, что никто не хочет, чтобы я здесь сейчас погибла, потому что фильм еще нужно доснять, а значит, меня спасут в любом случае (смеется). Это был серьезный вызов самой себе, но, думаю, я с ним справилась.

Woman.ru: Woman.ru: Вы упомянули, что играть приходилось не только на суше, но и под водой. Каково это?



В. И.: Во-первых, это очень смешно. Поначалу было абсолютно непонятно, что вообще можно сделать под водой, тем более в маске. Кроме того, под водой изображение преломляется, и эмоция в кадре может выглядеть совсем иначе. Поэтому мы пробовали разные подходы и к финалу съемок уже шутили, что можно смело добавлять к резюме новый навык — «Играю под водой» (улыбается).



Woman.ru: Не так давно мы опубликовали материал, посвященный Наталье Молчановой, и мнения наших читателей разделились: одни восхищаются ею, другие же осуждают, так и не сумев понять, зачем матери двоих детей так рисковать жизнью. Что вы думаете на этот счет?



В. И.: Это сложный вопрос. Я убеждена, что мы рождены, чтобы быть счастливыми. И детям нужны в первую очередь счастливые родители. Не успешные, богатые, гениальные, совершившие подвиги или поставившие рекорды. Счастливые. Каждая мама должна сделать все, чтобы быть счастливой. И именно к этому стремилась Наталья Молчанова (и моя героиня) — пусть, через сложности, борьбу с собой. Главное — это делало ее счастливой. И это важно.



К собственной дочери у меня аналогичный подход. Я считаю, что не надо отказываться от карьеры и становиться домохозяйкой, если работа — это одна из составляющих гармонии. Уверена, есть огромное количество людей, которых делают счастливыми именно домашние дела, общение с детьми, их воспитание.

Я же пытаюсь находить для себя баланс между работой и домой.

Я абсолютно убеждена, что только счастливый человек может научить другого, совсем еще маленького, быть счастливым здесь и сейчас, уметь радоваться простым вещам.

Woman.ru: Варвару вы бы отдали во фридайвинг?



В. И.: Я часто думаю о спорте для дочери, сама я в детстве много им занималась. Варя с 2,5 лет занимается фигурным катанием — абсолютно бессмысленное занятие с точки зрения профессиональных достижений, потому что еще нет должной координации, но ей безумно нравится.



Дочь с двух лет ходила всюду с коньками, и я отдала ее на занятия.

У нее ничего не получалось, но главное, что она испытывала от тренировок огромное удовольствие. Я не думаю о том, будет ли она спортсменкой, поставит ли рекорды. Дочь сама должна сделать выбор.



Возможно, она будет заниматься плаванием — для здоровья и удовольствия. Может быть, придет день, когда ей захочется попробовать фридайвинг, значит, так тому и быть. Но это точно будет не мое решение. Я принципиально не хочу заставлять дочь заниматься определенным видом спорта. Может, разве что отдала бы ее в музыкальную школу — это уже моя несбывшаяся мечта. Ужасно жалею, что мои родители в свое время не настояли на том, чтобы я продолжила заниматься.



Woman.ru: А по фильму «Жги!» совершенно не скажешь, что у вас нет музыкального образования!



В. И.: Как говорила мой прекрасный педагог Алла Борисовна Покровская, тот артист лучший, кто лучше всех умеет обманывать.

Актерская профессия невероятна, она дает возможность проживать бесконечное количество жизней, проходить через массу ситуаций, препятствий, собственных страхов.

Мы становимся музыкантами, художниками, пловцами, погружаемся на глубину, совершаем эксперименты над собой.



Woman.ru: По жизни вы логик, прагматик или больше поддаетесь порывам, эмоциям при принятии решений?



В. И.: Конечно, я поддаюсь эмоциям. Вся моя жизнь так устроена, и в первую очередь этому крайне способствует профессия — актеру важно быть чувствительным, эмоциональным. Я стараюсь быть последовательной, аккуратной в принятии каких-то решений, но чаще всего следую зову сердца.

Woman.ru: Можете поделиться самым смелым решением или неожиданным поступком?



В. И.: Сложный вопрос. Что такое смелость? Наверное, сегодня это возможность быть до конца честным во всем. Например, мы, люди, очень внушаемы. И держаться в этом изобилии «соблазнов», оставаться верным себе не так-то просто. Иметь свои взгляды, точку зрения, не бояться их высказывать — это смело.

Если говорить обо мне, пожалуй, смелым было решение пойти в актерскую профессию.

Тогда никто из близких не поддержал меня в этом решении, я была совсем одна. Это было сложно. Но позже мой выбор все же приняли и одобрили.



Woman.ru: Сегодня складывается впечатление, что вы в работе 24 часа 7 дней в неделю. Как в таком графике все-таки находите время на семью?



В. И.: Просто у меня в сутках не 24 часа, а 240 (смеется). Не знаю, как удается… Я устаю очень сильно. Думаю, мы все живем в таком ритме, когда приходится успевать все и чуточку больше.

Наверное, главный секрет в том, чтобы заниматься любимым делом. Это мой искренний совет всем людям.

Когда ты делаешь то, что тебе нравится, искренне получаешь удовольствие от процесса, у тебя стираются границы, появляются силы, вдохновение и в сутках как будто действительно уже не 24 часа, а 36. За спиной вырастают крылья, и ты становишься бесконечным.



Woman.ru: Мы не можем отпустить вас, пока не узнаем ваших секретов красоты. Поделитесь, пожалуйста, своими полезными привычками для поддержания себя в тонусе.



В. И.: Дело в том, что я читаю ваш сайт и все полезные советы и лайфхаки, которые мне встречаются, тут же пробую на себе. «Утром маленькими глотками выпивайте два стакана теплой воды» — выпиваю. «Добавьте дольку лимона» — добавляю. И так во всем.



Конечно, я занимаюсь спортом. Не так часто, как хотелось бы, но занимаюсь. Идеальный вариант для меня — пилатес. С ним я чувствую свое тело, мне комфортно, пилатес отлично приводит в форму. К тому же у меня прекрасный тренер, который творит чудеса.

Что еще? Ношу ребенка на руках.

А вот вкусно поесть я очень люблю и считаю, что диеты — это полный бред. Надо все делать в удовольствие и питание не исключение. Хочется полакомиться пирожным? Да на здоровье! Я, например, люблю готовить. Так что мой совет: ешьте в удовольствие. Ну, и пейте воду по утрам маленькими глотками (улыбается).

1 2 3 ... 18 Виктория Исакова ответила на вопросы о карьере, семье и уходе за собой

Woman.ru: Боитесь ли вы старости?



В. И.: Я о ней иногда задумываюсь. Но не потому, что стану морщинистой, буду никому не нужна, а потому что болеть и стареть в нашей стране очень сложно. Я вижу это по своим родителям, родителям моих друзей. А все остальное меня пугает меньше.