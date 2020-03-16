На вопрос о критике Тодоренко ответила, что она дает ей возможность улучшать все рабочие процессы: «Я часто вычитываю всякие нападки и пытаюсь понять, почему человек так сказал, что у него на уме, что у него происходит сегодня в жизни. Я люблю анализировать, и для меня очень важно анализировать социум, в котором я живу, и понимать, какую информацию подавать, с чем работать, какой проект придумывать».



Также Регина рассказала о своем идеальном вечере: «Я люблю настольные игры, а, точнее, выигрывать в них. Я очень люблю играть с друзьями, потому что так можно определить темперамент человека, его достоинства и недостатки». Конечно же не обошлось и без вопросов про многочисленные путешествия. Оказалось, что экс-ведущая тревел-шоу «Орел и решка» ещё ни разу не была в Грузии, Албании и в городе мечты Нью-Йорке: «Мне очень интересно посмотреть, но почему-то кажется, что это путешествие станет заключительным в моей жизни».