По словам Регины, она хотела бы написать книгу, чтобы оставить после себя что-то, что будет учить хорошим вещам: «Я сейчас в процессе написания книги детских сказок. Мне интересна эта тема, потому что хочется поделиться со своим сыном и всем миром информацией, которую я знаю. Я надеюсь, эта информация поможет детям стать полезными обществу, толерантными и положительными».
Кроме этого, телеведущая поделилась планами новых проектов. По словам Тодоренко, они появляются от перемен в ее жизни: «Всё исходит от моих трансформаций. Надеюсь, кому-то это помогает. Я надеюсь, мамам нравится наблюдать за растущим количеством лайфхаков, которое позволяет им не только быть мамой, но и вести активный образ жизни».
Во время интервью Регина коснулась и темы совмещения работы и материнства и как у нее получатся их совмещать: «Сначала нужно выстроить правильную иерархию в семье, делегировать обязанности, понять, как вам удается коммуницировать с мужем. Только потом нужно соглашаться на рождение детей и снова решать, кто за что отвечает. Потом всю эту гармонию нужно принести с собой на работу и так выстроить коллектив, чтобы все улыбались, были счастливы и довольны тем, что они делают».
На вопрос о критике Тодоренко ответила, что она дает ей возможность улучшать все рабочие процессы: «Я часто вычитываю всякие нападки и пытаюсь понять, почему человек так сказал, что у него на уме, что у него происходит сегодня в жизни. Я люблю анализировать, и для меня очень важно анализировать социум, в котором я живу, и понимать, какую информацию подавать, с чем работать, какой проект придумывать».
Также Регина рассказала о своем идеальном вечере: «Я люблю настольные игры, а, точнее, выигрывать в них. Я очень люблю играть с друзьями, потому что так можно определить темперамент человека, его достоинства и недостатки». Конечно же не обошлось и без вопросов про многочисленные путешествия. Оказалось, что экс-ведущая тревел-шоу «Орел и решка» ещё ни разу не была в Грузии, Албании и в городе мечты Нью-Йорке: «Мне очень интересно посмотреть, но почему-то кажется, что это путешествие станет заключительным в моей жизни».
16 марта 2020
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