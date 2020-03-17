В «Патриоте» Талызина-младшая сыграла главную женскую роль — Ленку Сысарину, школьную любовь спецназовца Сани Кучина, который возвращается в родной город с целью перевоспитать своих земляков. Woman.ru поговорил с Анастасией о ее актерском пути и новом проекте, которому пророчат большую популярность.



Woman.ru: Бабушка когда-то наставляла вас на то, чтобы вы стали актрисой, или вы сами приняли такое решение?

Анастасия Талызина: Меня никто не подталкивал в спину идти по стопам бабушки и мамы. В нашей семье в принципе ценится свобода выбора. Да и я никогда не думала, что стану актрисой, просто однажды надо было делать выбор профессии, и меня растаскивало в разные стороны: хотелось преподавать танец, быть модельером, психологом, дизайнером и так далее. Но желания раскрепоститься, научиться контактировать с людьми и понять себя перевесили, да и балетная академия (я 12 лет занималась профессионально) давала о себе знать. Я решила поступать на актерский, но с жестким условием родителям мне не помогать. Думала так: поступлю — хорошо, не поступлю — неоткрытых дверей еще много.

Моя династия меня не особенно поддерживала, но и на пути не стояла. Мне сказали: если хочешь, то иди поступай, это твоя жизнь.

Актерская профессия всегда была для меня интересной. Играть роли, вживаться в персонажа, просто стоять на сцене — для меня это ощущения, схожие с теми, которые получаешь от прыжка с парашютом. И я это ни на что не променяю.

Woman.ru: Бабушка давала вам какие-то не только актерские, но и житейские советы, которым вы следуете?

А. Т.: Я помню, как мне было лет 7-8, и Валя увезла меня к себе на дачу на все лето. На тот момент это был настоящий кошмар! Дело в том, что у меня была плохая речь, и она заставляла меня читать «Евгения Онегина» вслух, нанимала педагога по речи, по фортепьяно и вокалу, ну и, конечно, утренний балетный станок никто не отменял… Поступив в институт с хорошей речью и выученными наизусть отрывками из «Евгения Онегина», я поняла, что у меня было дворянское воспитание. А еще Валя всегда мне повторяла: «Трудись, как проклятая, потому что только труд и одиночество могут возвышать человека духовно».