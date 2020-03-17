В «Патриоте» Талызина-младшая сыграла главную женскую роль — Ленку Сысарину, школьную любовь спецназовца Сани Кучина, который возвращается в родной город с целью перевоспитать своих земляков. Woman.ru поговорил с Анастасией о ее актерском пути и новом проекте, которому пророчат большую популярность.
Woman.ru: Бабушка когда-то наставляла вас на то, чтобы вы стали актрисой, или вы сами приняли такое решение?
Анастасия Талызина: Меня никто не подталкивал в спину идти по стопам бабушки и мамы. В нашей семье в принципе ценится свобода выбора. Да и я никогда не думала, что стану актрисой, просто однажды надо было делать выбор профессии, и меня растаскивало в разные стороны: хотелось преподавать танец, быть модельером, психологом, дизайнером и так далее. Но желания раскрепоститься, научиться контактировать с людьми и понять себя перевесили, да и балетная академия (я 12 лет занималась профессионально) давала о себе знать. Я решила поступать на актерский, но с жестким условием родителям мне не помогать. Думала так: поступлю — хорошо, не поступлю — неоткрытых дверей еще много.
Моя династия меня не особенно поддерживала, но и на пути не стояла. Мне сказали: если хочешь, то иди поступай, это твоя жизнь.
Актерская профессия всегда была для меня интересной. Играть роли, вживаться в персонажа, просто стоять на сцене — для меня это ощущения, схожие с теми, которые получаешь от прыжка с парашютом. И я это ни на что не променяю.
Woman.ru: Бабушка давала вам какие-то не только актерские, но и житейские советы, которым вы следуете?
А. Т.: Я помню, как мне было лет 7-8, и Валя увезла меня к себе на дачу на все лето. На тот момент это был настоящий кошмар! Дело в том, что у меня была плохая речь, и она заставляла меня читать «Евгения Онегина» вслух, нанимала педагога по речи, по фортепьяно и вокалу, ну и, конечно, утренний балетный станок никто не отменял… Поступив в институт с хорошей речью и выученными наизусть отрывками из «Евгения Онегина», я поняла, что у меня было дворянское воспитание. А еще Валя всегда мне повторяла: «Трудись, как проклятая, потому что только труд и одиночество могут возвышать человека духовно».
Woman.ru: Как вы считаете, вы похожи на бабушку внешне или характером?
А. Т.: Не знаю, к счастью или несчастью, но я совсем не похожа ни на бабушку, ни на маму. Мы все очень разные. Валя вызывает у меня бесконечное уважение тем, что она очень трудолюбива и относится к своей профессии фанатично.
Woman.ru: Расскажите о своей героине в новой комедии «Патриот».
А. Т.: Моя Ленка Сысарина очень яркая, резкая, легкая и моментами вспыльчивая девчонка, которая следует за своей мечтой!
Woman.ru: Это комедия. Вам было легко сниматься в таком жанре, или это правда, что рассмешить зрителя — самая сложная задача для артиста?
А. Т.: Этот проект был для меня преодолением, и существование в комедийном жанре было открытием, так что каждый день я чему-то училась.
Героиня, которая мне досталась, — из другого теста. Когда только начались съемки, я неправильно ставила ударения в ругательных словах. Но, трудности, как известно, делают нас сильнее, и поэтому мне становилось еще интереснее работать над этой ролью.
Woman.ru: Были ли моменты на съемках, когда вы хотя бы на минуту пожалели, что решили принять участие в проекте?
А. Т.: Конечно, были моменты слабости в трудные минуты. Признаюсь, я вообще очень сомневающийся человек. Но чтобы жалеть — нет. Мне кажется, что жалеть о чем-то — это тормоз внутреннего движения, тормоз момента принятия, благодарности. Все-таки все, что ни делается, делается к лучшему!
Woman.ru: Что было самым сложным во время съемок?
А. Т.: В первый съемочный день мы снимали драку между моей героиней и героиней Алены Савастовой. Я нервничала, потому что от сцен боя в институте я никогда не была в восторге: или убегала от партнера, или прогуливала. Алена, наоборот, излучала жуткую уверенность в себе, отчего мне становилось совсем тяжко. Закончилось это все тем, что я кулаком попала Алене по губе прямо во время дубля! Реакция была очень живая, но никто не растерялся, и мы закончили сцену. Этот опыт был для меня самым лучшим уроком: я поняла, что страх — иллюзорное и бесконечно предательское чувство, которое пожирает все самое хорошее на своем пути.
Woman.ru: Что будет после «Патриота» на ТНТ? Вы снимаетесь в каких-то новых проектах?
А. Т.: На данный момент я снимаюсь у Алексея Германа-младшего в полнометражном военном фильме «Воздух».
17 марта 2020 · ·
Комментарии1