Пандемия коронавируса коснулась всех. Такие страны как, например, Италия и Испания обязали население не выходить из дома. В России во многих крупных городах закрылись школы и детские сады, а некоторые учреждения перешли на удаленный режим работы (редакция Woman.ru в их числе). Если вам кажется, что самоизоляция — это страшно и невыносимо, подумайте о том, что, возможно, вы гораздо счастливее других хотя бы потому, что ваши родные и близкие находятся рядом.

Сати Казановой и ее мужу Стефано Тиоццо не повезло.

В начале марта фотограф улетел в родную Италию по работе, а теперь в связи со строгим карантином не может вернуться в Россию к любимой жене. Если поначалу прогнозы были оптимистичными, то теперь, после соответствующего указа, очевидно, что супруги не увидятся как минимум до 1 мая. Мы пообщались с Сати и Стефано, чтобы узнать, как они переживают разлуку.



Woman.ru: Стефано, какая обстановка в Италии?



Стефано Тиоццо: Паника миновала. Еще две недели назад люди бегали как сумасшедшие, сметали все с полок магазинов, хватали любую еду. Сегодня обстановка спокойнее просто потому, что все заперты в своих домах. Лишь единицам разрешено перемещаться по городу — например, врачам, работникам супермаркетов. Кстати, по стране практически все закрыто: работает лишь ограниченное количество продуктовых магазинов.

Жители обеспокоены тем, какие последствия за собой повлечет пандемия, как сильно пострадает экономика.

Многие потеряют работу или понесут немалый урон в сфере своей деятельности. Все смотрят телевизор, читают сводки в интернете в надежде узнать хорошие новости. Однако уже сейчас видно, что пандемия идет на спад: тотальная изоляция дает положительный результат.