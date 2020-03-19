Пандемия коронавируса коснулась всех. Такие страны как, например, Италия и Испания обязали население не выходить из дома. В России во многих крупных городах закрылись школы и детские сады, а некоторые учреждения перешли на удаленный режим работы (редакция Woman.ru в их числе). Если вам кажется, что самоизоляция — это страшно и невыносимо, подумайте о том, что, возможно, вы гораздо счастливее других хотя бы потому, что ваши родные и близкие находятся рядом.
Сати Казановой и ее мужу Стефано Тиоццо не повезло.
В начале марта фотограф улетел в родную Италию по работе, а теперь в связи со строгим карантином не может вернуться в Россию к любимой жене. Если поначалу прогнозы были оптимистичными, то теперь, после соответствующего указа, очевидно, что супруги не увидятся как минимум до 1 мая. Мы пообщались с Сати и Стефано, чтобы узнать, как они переживают разлуку.
Woman.ru: Стефано, какая обстановка в Италии?
Стефано Тиоццо: Паника миновала. Еще две недели назад люди бегали как сумасшедшие, сметали все с полок магазинов, хватали любую еду. Сегодня обстановка спокойнее просто потому, что все заперты в своих домах. Лишь единицам разрешено перемещаться по городу — например, врачам, работникам супермаркетов. Кстати, по стране практически все закрыто: работает лишь ограниченное количество продуктовых магазинов.
Жители обеспокоены тем, какие последствия за собой повлечет пандемия, как сильно пострадает экономика.
Многие потеряют работу или понесут немалый урон в сфере своей деятельности. Все смотрят телевизор, читают сводки в интернете в надежде узнать хорошие новости. Однако уже сейчас видно, что пандемия идет на спад: тотальная изоляция дает положительный результат.
Woman.ru: Какие меры предосторожности вы предпринимаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
С. Т.: Наша страна была первой в Европе, кто принял такое тяжелое решение — не позволять людям покидать их дома. Я строго соблюдаю все установленные правила и остаюсь в помещении вместе со своими родителями.
Выхожу на улицу максимум один-два раза в неделю, чтобы купить хлеба и другой еды для своей семьи.
На улице стараюсь держаться подальше от других людей. В этом плане все итальянцы довольно дисциплинированны: все отдаляются на расстояние не меньше метра друг от друга, сводят к минимуму какие-либо разговоры. Просто берем еду и как можно скорее возвращаемся домой.
Woman.ru: Как переживаете разлуку с супругой?
С. Т.: Это самая большая проблема во всей этой истории. Я прилетел в Италию на пару недель по работе, и в этот момент была объявлена пандемия, за которой последовали изоляция и ограничение на путешествия. Сати должна была прилететь ко мне, но вскоре мы отменили ее приезд. А еще через некоторое время Россия закрыла границу с Италией, и теперь я не могу вернуться в Москву.
Для нас с женой это, конечно, очень болезненная ситуация, хоть мы и привыкли разлучаться по работе.
Сейчас мы волнуемся и переживаем больше обычного, потому что не знаем, когда все это закончится и мы наконец сможем обнять друг друга. Это самое печальное для нас обоих.
Woman.ru: Ваши мысли по поводу всего происходящего?
С. Т.: Уверен: никто из нас и представить не мог, что эпидемия достигнет подобных масштабов, будут заблокированы границы, пострадает мировая экономика и такие сферы, как, например, туризм.
Пока ни в одной из стран точно не знают, как правильно бороться с эпидемией и как ее одолеть. Мы видим, что разные государства принимают разные решения. Италия, на мой взгляд, повела себя в этой ситуации храбрейшим образом: это очень смело — блокировать всю страну, изолировать граждан.
Сегодня мы видим, как другие страны следуют нашему примеру. Возможно, и Россия в дальнейшем сделает то же самое.
Мы с вами стали свидетелями сильнейшего кризиса современности. Страны мобилизуются так, как это бывало во времена войны. Мы с вами счастливчики хотя бы потому, что над нашими головами не летают бомбы, а по улицам не разъезжают танки. Хотя люди по-прежнему напуганы, они не знают, что делать. А что нам остается? Проживать день за днем, следить за развитием событий и своим здоровьем и верить в лучшее.
Woman.ru: Сати, вы с мужем часто разъезжались в разные города и страны. Насколько долгими бывали ваши разлуки?
Сати Казанова: На мой взгляд, надолго: бывало и на 10 дней, и на две недели, и даже на месяц. Последнее, к счастью, случалось с нами крайне редко за те почти три года, что мы в браке. Однако в этот раз нам грозит около трех месяцев разлуки в связи с пандемией. Это очень грустно, мы не знаем, что делать… Но стараемся не впадать в уныние и спасаемся видеозвонками.
Woman.ru: Когда Стефано улетел в Италию, обстановка была еще не такой напряженной?
С. К.: Она была совсем другой. Дело было так: супруг был в Непале, а я в Индии. Он очень хотел прилететь ко мне, поскольку там я встречалась с нашим духовным Мастером, но принял решение вернуться в Италию, где у него должна была состояться презентация его книги. Собственно, так он там и застрял. Опять же: поначалу ничего не предвещало такого поворота событий.
Обстановка была весьма спокойной, а потом буквально за неделю развернулась вся эта драма. К 10 марта уже был введен строгий карантин, полная изоляция жителей.
Мы не могли и предположить, что все усложнится до такой степени. Надеялись, что карантин закончится в последних числах марта, а на днях узнали, что Россия запретила европейцам въезд аж до 1 мая. Мы оба понимаем, что этот срок может быть продлен.
Теоретически я могу, пока еще есть сообщение, полететь в Рим, и оттуда на поезде добраться до Турина к мужу. Однако в этом случае мне тоже придется сидеть взаперти. Я готова к самоизоляции, но понимаю, что уже не смогу вернуться в Москву, или же меня ждут 14 дней карантина. Еще хуже — инфекционное отделение Коммунарки, чего бы я совсем не хотела.
Woman.ru: Нет ли у вас страха, паники по поводу здоровья мужа?
С. К.: Паники нет, поскольку супруг очень строго соблюдает правила, введенные государством. Он у меня такой послушный! Я бы никогда так дисциплинированно и покорно не сидела дома, как это делает он. Как делают все европейцы. Полагаю, что если в нашей стране введут такое правило, россияне вряд ли будут столь же неукоснительно следовать указу.
Возможно, на этой почве у нас со Стефано могли возникнуть конфликты, потому что я то и дело норовила бы выйти за пределы дома.
Может, даже хорошо, что мы переживаем эту ситуацию врозь? Хотя я безумно скучаю. Очень хочется встретиться и обняться. Тем не менее мы стараемся смотреть на все с юмором, иначе можно сойти с ума от тоски.
Woman.ru: Как относитесь к происходящему в целом?
С. К.: Отношусь философски, ибо другого выбора нет. Паниковать, впускать в свою жизнь страх и паранойю я себе не позволю. Я стараюсь следить за развитием событий, вижу, что многие люди очень разумно самоизолируются, добровольно закрывают офисы и переводят сотрудников на удаленную работу, отменяются мероприятия. Я не спешу безвылазно сидеть дома и позволяю себе некоторые активности: хожу на занятия по пилатесу с личным тренером, посещаю стоматолога и в магазин. Но, конечно, не забываю про меры предосторожности.
Woman.ru: Что помогает вам сохранять самообладание?
С. К.: Позитивный настрой, а также философское отношение — все в руках Всевышнего и происходит по воле чего-то гораздо более разумного и милосердного. Все случится так, как должно случиться. Что зависит от меня, я делаю, а дальше все в руках Бога.
Не поддаваться панике помогают мои медитации и духовные практики. Более того: в этой вынужденной самоизоляции я планирую записать и несколько занятий по медитации, саунд хилингу (звукотерапии, — прим. Woman.ru), мантратерапии. Люди смогут сделать что-то себе на пользу, не выходя из дома.
Хочу посоветовать всем и, прежде всего, себе: без паники. Во всем есть плюсы, и их нужно замечать в первую очередь.
Вирусы, бактерии, инфекции цепляются только к тем, кто и без того пребывает в болезненном состоянии, на низких вибрациях — их надо повышать всеми способами. Как я уже говорила, это медитационные практики, пранаямы (дыхательные упражнения, — прим. Woman.ru), йога, правильная музыка, позитивное мышление и, конечно, молитва.
19 марта 2020 · ·
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