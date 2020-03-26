Неделю назад мы узнали, что Сати Казанова и ее муж Стефано Тиоццо вот уже месяц не виделись. Причиной тому стала закрытая граница между Италией и Россией в связи с пандемией коронавируса.
В начале марта фотограф улетел в Турин по работе, а теперь в связи со строгим карантином не может вернуться в Москву к любимой жене.
И не увидятся супруги как минимум до 1 мая. Мы решили держать руку на пульсе и еженедельно будем делиться с вами новостями о том, как Сати и Стефано переживают разлуку.
Woman.ru: Сати, как прошла эта неделя для вас?
Сати Казанова: Прошла довольно спокойно. Буквально недавно мы общались с мужем и пришли к интересному выводу. Он на протяжении двух недель находится в принудительной изоляции, ну а я почти неделю — в добровольной. Так вот мы оба, несмотря на нахождение дома, постоянно чем-то заняты. Конечно, мы позволяем себе немного безделья (листаем ленту Инстаграма, читаем новости в интернете), однако все больше в делах.
К вечеру мы оба понимаем, что весь следующий день уже также распланирован.
У Стефано масса фото, которые нужно обработать, и видео, которые нужно смонтировать. У меня море идей для реализации: я пишу тексты к онлайн-программам, прописываю режиссерские задумки к будущим концертам, собираю информацию о мантрах, практикую их.
Я больше читаю, медитирую, провожу прямые эфиры или смотрю чужие, образовываюсь. Просыпаюсь в семь утра, в 7:30 начинаю онлайн-практику по Атма Крийя йоге с моими студентами, которая занимает у нас порядка полутора часов, затем завтрак, потом работа за компьютером. Сегодня также, например, был урок итальянского языка по Skype. В общем, карантин протекает нескучно. Оказывается, это безумно интересно и продуктивно — сидеть дома.
Woman.ru: Как можете описать свое эмоциональное состояние?
С. К.: Оно спокойное — никакого напряжения. Рабочее. Бодрое. Хотя, конечно, мы с мужем очень друг по другу скучаем. И это состояние уже достигло своего пика…
Woman.ru: Как поддерживаете связь с супругом?
С. К.: Два-три раза в день мы с мужем созваниваемся по видеосвязи. Сегодня, например, мило щебетали с ним, его мамой и бабулей. К слову, там все тоже от скуки перемыли дом, перестирали шторы и ковры. Бездельников нет ни в семье мужа, ни в моей.
Единственное, я стала сильнее беспокоиться о здоровье родителей.
На днях в моей родной Кабардино-Балкарской республике выявили двух инфицированных коронавирусом. Эти люди очень много с кем контактировали, и сейчас спецслужбы пытаются всех выявить и проверить. В связи с этим я прошу родителей лишний раз не выходить из дома. Особенно моего папу с его хроническим бронхитом. За себя совершенно не волнуюсь, а вот за близких, которые к тому же находятся в пожилом возрасте, мое сердце сжимается. Я молюсь и верю в лучшее.
Woman.ru: Во всем важно искать плюсы, и, наверное, даже в такой истории, как эпидемия…
С. К.: Абсолютно точно. Как я уже сказала, положительные стороны самоизоляции — это возможность спокойно почитать, изучить что-то новое, заняться собой, придумать новые проекты.
Мой Мастер и ряд других духовных лидеров в один голос говорят, что этот вирус пришел людям во благо.
Если человек сможет это увидеть и вынести из обстоятельств те самые плюсы, таким образом он произведет правильную духовную революцию в обществе и в самом себе. Уже сейчас видно, что люди стали иначе относиться к планете и ее ресурсам. Продолжат ли они так думать и после карантина? Хочу верить в лучшее, хотя я реалист и понимаю, что, скорее всего, самолеты снова полетят, поезда поедут, гондолы вернутся на каналы Венеции, и рыба оттуда исчезнет, а над Китаем вновь появится непроглядный смог… Но я надеюсь, что хотя бы на какой-то процент люди смогут удержать ту чистоту, которая появилась после того, как нас вынужденно заперли по домам.
Woman.ru: Стефано, как прошла эта неделя для вас? Сводки новостей из Италии не радуют…
Стефано Тиоццо: Да, поводов для радости не было. Рекордная смертность, постоянно увеличивающееся число заражений, больницы просто не справлялись. Государство ужесточило меры, запретив всевозможные виды деятельности. Всем настрого запрещено покидать дома, перемещаться между деревнями, городами. И, к счастью, в последние два дня ситуация немного улучшилась.
Конечно, еще рано говорить о том, что обстановка нормализуется, однако заметен небольшой спад, и мы надеемся и молимся, что все будет хорошо.
Woman.ru: Чем занимаетесь в изоляции?
С. Т.: На самом деле я отлично и с пользой провожу это время. Сейчас появилась возможность переделать массу дел, которые регулярно откладывались из-за работы, постоянных путешествий. Например, сейчас я тружусь над старыми фото и видео, которые давно требовали моего внимания, читаю книги, которые давно хотел прочесть, провожу время с моими мамой, папой и бабушкой. Немного волнуюсь по поводу своей работы после того, как карантин закончится, но так как сейчас от меня ничего не зависит, я просто наслаждаюсь моментом.
Честно говоря, изоляцию можно было бы назвать идеальной, если бы не одно «но». Конечно, речь идет о моей супруге. Мне ее очень не хватает, я безумно скучаю.
Woman.ru: Звонки помогают побороть тоску?
С. Т.: Мы с Сати ежедневно переписываемся в WhatsApp, созваниваемся по видеосвязи. И хочу сказать, что видеозвонки — это настоящее спасение, прекрасное изобретение человечества. Мы с супругой и раньше прибегали к такому способу общения, когда я путешествовал по работе. Но сейчас это ценно для нас вдвойне, ведь пройдет еще очень много времени, прежде чем мы наконец сможем увидеться. Для нас обоих это болезненная ситуация.
Очень грустно осознавать, что ты не можешь прикоснуться, обнять, поцеловать любимого человека.
Мы не знаем, как долго это продлится. Пока есть сведения о 1 мая, но мы надеемся, что наша разлука закончится раньше. По крайней мере, верим, что она не затянется на еще более долгий срок.
Woman.ru: Позитивное мышление — наше спасение. В чем вы видите положительную сторону вашей с супругой разлуки?
С. Т.: В любой ситуации я стараюсь сохранять оптимизм. Конечно, это практически невозможно, когда читаешь новости о людях, которые заражаются и умирают... Однако я преисполнен благодарности за то, что жив, здоров и главное — за то, что мои родные пребывают в добром здравии.
В вынужденном заточении у меня появилось время побыть с семьей. Они счастливы видеть меня, быть вместе, так как обычно я где-то далеко — в России или других странах мира.
Я вижу плюсы и в разлуке с супругой: наши чувства друг к другу только крепнут. Это все равно что заново влюбиться. Знаете, как в той поговорке: «Разлука для любви — то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее». Я думаю, это именно то, что происходит сейчас между нами.
Расстояние усиливает тоску, желание увидеть друг друга, обнять, наслаждаться каждой минутой нашего брака, совместной жизни.
Мы стараемся мыслить позитивно и использовать это время по максимуму с пользой. Для себя я выбрал много работать, классно проводить время с семьей, а когда все это закончится, любовь с моей женой будет намного больше, чем она есть сейчас. Я уверен.
26 марта 2020 · ·
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