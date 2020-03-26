Неделю назад мы узнали, что Сати Казанова и ее муж Стефано Тиоццо вот уже месяц не виделись. Причиной тому стала закрытая граница между Италией и Россией в связи с пандемией коронавируса.

В начале марта фотограф улетел в Турин по работе, а теперь в связи со строгим карантином не может вернуться в Москву к любимой жене.

И не увидятся супруги как минимум до 1 мая. Мы решили держать руку на пульсе и еженедельно будем делиться с вами новостями о том, как Сати и Стефано переживают разлуку.



Woman.ru: Сати, как прошла эта неделя для вас?



Сати Казанова: Прошла довольно спокойно. Буквально недавно мы общались с мужем и пришли к интересному выводу. Он на протяжении двух недель находится в принудительной изоляции, ну а я почти неделю — в добровольной. Так вот мы оба, несмотря на нахождение дома, постоянно чем-то заняты. Конечно, мы позволяем себе немного безделья (листаем ленту Инстаграма, читаем новости в интернете), однако все больше в делах.

К вечеру мы оба понимаем, что весь следующий день уже также распланирован.

У Стефано масса фото, которые нужно обработать, и видео, которые нужно смонтировать. У меня море идей для реализации: я пишу тексты к онлайн-программам, прописываю режиссерские задумки к будущим концертам, собираю информацию о мантрах, практикую их.



Я больше читаю, медитирую, провожу прямые эфиры или смотрю чужие, образовываюсь. Просыпаюсь в семь утра, в 7:30 начинаю онлайн-практику по Атма Крийя йоге с моими студентами, которая занимает у нас порядка полутора часов, затем завтрак, потом работа за компьютером. Сегодня также, например, был урок итальянского языка по Skype. В общем, карантин протекает нескучно. Оказывается, это безумно интересно и продуктивно — сидеть дома.