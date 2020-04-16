Глядя на Марию Ивакову, сложно сопротивляться ее обаянию и позитиву. Оказалось, телеведущая готова брать не только своей ангельской внешностью, но и танцами! На пару с Евгением Папунаишвили наша героиня участвует в проекте «Танцы со звездами» на канале Россия 1, где каждое воскресенье исполняет пируэты, доказывая всем нам, что танцевать может каждый.
Woman.ru: Мария, расскажите, как вы попали в проект «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1»?
Мария Ивакова: Примерно за полгода до старта мне позвонили продюсеры с предложением, чтобы мы с Никитой (Ефремовым, — прим. Woman.ru) вели этот проект. И уже после, через какое-то время, поинтересовались, не хочу ли я стать участницей шоу.
И я с удовольствием согласилась, потому что очень люблю танцевать.
Woman.ru: В детстве вы увлекались танцами?
М. И.: Профессионально я никогда этим не занималась. Но любила в свободное от домашней работы время танцевать у себя в комнате. Мне всегда это очень нравилось. Собственно так я и танцую до сих пор: люблю двигаться под музыку, пока дома никого нет. Но, наверное, пришло время выйти из темной комнаты, освоить новые стили танцев и показать всей России, на что я способна.
Woman.ru: Расскажите о работе в паре с Евгением Папунаишвили.
М. И.: Женя — удивительный партнер. На первый взгляд он показался мне жизнерадостным, легким, воздушным, а уже в процессе работы я увидела, насколько он внимательный, терпеливый, строгий и со стержнем.
Есть Инь и Ян, так вот Женя — стопроцентный Ян. В нем много мужской энергии. Он знает, как нужно заботиться и быть партнером, на которого можно опереться — в прямом и переносном смысле. Умение оказывать поддержку — одно из самых ценных мужских качеств, на мой взгляд. По жизни меня довольно много, я — человек, скажем так, занимающий пространство, так вот в паре с Женей я учусь доверять, не делать все самой, давать возможность главенствовать.
Женя очень четко и подробно работает над ошибками, при этом с ним невероятно легко.
Помимо разучивания хореографии мы много говорим о танцах, разных стилях, музыке, смотрим ролики, знакомимся с той или иной культурой. Это классно.
Woman.ru: По-вашему, какие качества танцы раскрывают в женщине?
М. И.: Если говорить про парные танцы, то это, безусловно, умение быть женщиной, быть в паре, чувствовать партнера, позволять ему вести и откликаться на его действия, импровизировать в моменте. Танцы — это вообще про ощущение момента.
Кстати, во многих танцевальных стилях (например, латиноамериканских) у женщин работают бедра, что позволяет нашим нижним энергетическим центрам (чакрам) хорошенько раскачаться. Если сексуальная энергия женщины спит, то, подключив определенные движения тела, она начнет потихоньку просыпаться. Посмотрите на тех же женщин Южной Америки — сколько страсти, чувственности, эмоциональности в их движениях. Естественно, с рождаемостью в таких странах нет никаких проблем.
На мой взгляд, подобные танцы полезны как для женского здоровья, так и для общего самоощущения.
Woman.ru: Когда у вас плохое настроение, что помогает вернуться в гармоничное состояние?
М. И.: А вот, кстати, танцы и помогают. В каком бы настроении я ни пришла на тренировку с Женей, ухожу из зала уже счастливой. Вообще любое движение всегда помогает вернуться в гармоничное состояние.
При этом я стараюсь никогда не убегать от плохого настроения.
Если я чувствую, что раздражена или мне грустно, то стараюсь осознанно проживать этот момент. Так себе и говорю: «Ну хорошо, значит, сейчас время погрустить». Зачем убегать от эмоций, даже если они негативные? Это часть жизни. Это нормально.
Woman.ru: Что может вас вывести из себя?
М. И.: Может вывести очень сильное непонимание со стороны близкого человека. Но ненадолго, потому что я в принципе человек осознанный: когда чувствую, что слишком разнервничалась, беру паузу и анализирую ситуацию. Это помогает вернуть равновесие.
Woman.ru: Как справляетесь со стрессом в повседневной жизни?
М. И.: Я стараюсь жить так, чтобы стресса было как можно меньше. Но если случается что-то, влекущее сильное перенапряжение, мне помогают расслабиться и почувствовать себя хорошо три вещи: ванна с солью, баня или массаж.
Woman.ru: Вы много лет занимаетесь йогой. Что она вам дает в первую очередь?
М. И.: Йога наполняет мое тело энергией. Это присутствие в моменте, это умение расслабиться, находясь в неудобной позе и чувствуя напряжение. Теперь, когда я лежу на массаже и мне жмут на больную точку, я стараюсь сосредоточиться на ней, продышать и расслабить болевой участок.
Так и в жизни: появляется стрессовая ситуация, ты ее видишь, глубоко дышишь, расслабляешься и чувствуешь, что происходящее уже не довлеет над тобой.
Woman.ru: Насколько вам важно хорошо выглядеть? Скажем, вас сильно расстроят припухлость на лице после веселой вечеринки или пара лишних килограммов на весах?
М. И.: Припухлости от алкоголя не бывает, потому что я не пью, как не бывает и пары лишних килограммов, потому что я не взвешиваюсь (улыбается). Но иногда меня вообще не устраивает моя внешность, и я могу быть абсолютно недовольна собой без видимых на то причин.
В целом же я комфортно себя чувствую, и мне нравится, как я выгляжу.
Правда было бы неплохо, если б телевизионные камеры не добавляли лишних килограммов. Сейчас на экране ты выглядишь больше, чем есть на самом деле, поэтому перед съемками мне приходится тщательно следить за питанием, чтобы быть стройнее и хорошо выглядеть в кадре.
Woman.ru: После 25 лет многие девушки начинают задумываться о косметологии: например, разгладить мимические морщинки, увлажнить кожу. Как вы ухаживаете за лицом?
М. И.: Мне 33 года, скоро 34, но я не задумываюсь о том, как бы мне разгладить мимические морщинки. Не понимаю, зачем убегать от естественного процесса и почему признаки взросления считают некрасивыми. Мне нравится, как я выгляжу, и мимические морщины — это часть меня.
Единственное, что я делаю, — это массаж лица, который улучшает кровоток, разгоняет лимфу.
Я против агрессивных методов. У меня живая мимика, поэтому если я что-то себе заколю, то половина лица просто перестанет двигаться и я буду выглядеть крайне странно. Уж лучше я буду морщинистая, но живая, чем полумертвая застывшая принцесса. Я искренне не считаю морщины на лбу чем-то некрасивым. Мне наоборот нравится естественность, и я восхищаюсь женщинами, которые красиво стареют.
Woman.ru: По шкале от 1 до 10, насколько вы уверенная в себе девушка?
М. И.: Зависит от дня: бывает, я уверена в себе на все 10 из 10, а бывает, когда чувствую себя на шестерку. В целом я достаточно уверенный в себе человек (иногда даже слишком).
Woman.ru: Не так давно вы откровенно заговорили о менструации в своем Инстаграме. Почему? Достаточно щепетильная тема и в России, и за ее пределами.
М. И.: Я не считаю ее щепетильной. Мне эта тема кажется абсолютно нормальной. Менструация есть у каждой женщины, так почему она вдруг оказалась в списке запрещенных тем?
Это естественный процесс, и я не понимаю, почему девушки с детства стыдятся этой темы.
Woman.ru: Немало девушек в этот период испытывают боли и дискомфорт, страдают от перепадов настроения. Вы, изучая цикл, научились контролировать эти процессы? Может быть, овладели лайфхаками?
М. И.: Контролировать этот процесс невозможно. Можно лишь себе помочь. Например, очень сильные боли и дискомфорт во время месячных — это не норма, и в этом случае стоит обратиться к врачу. Очень помогает масло вечерней примулы: периодически я пью его в капсулах. Вообще я люблю травы: при желании можно сходить к проверенной травнице, и она подберет настойки, которые балансируют процессы в нашем организме.
В менструацию, особенно если она болезненная, очень хорошо прокачать мышцы тазового дна: подобные практики есть и в пилатесе, и в йоге. Боли уходят практически у всех. И не забываем давать себе отдыхать: мы же девочки.
Woman.ru: Из-за границы к нам пришел некий тренд: девушек призывают перестать брить ноги, подмышки, отказаться от эпиляции в зоне бикини. Как лично вы относитесь к таким течениям?
М. И.: Разным девушкам нравится разное, и это их выбор. Любишь небритые ноги? Ну, ходи так. Отказываешься от эпиляции в зоне бикини? Хорошо, многим мужчинам это даже по вкусу. Другое дело, что большинство людей в России озабочены тем, что о них подумают другие. И вот это общественное мнение настолько важно, что далеко не каждая девушка отважится выйти на улицу с теми же небритыми ногами.
Лично мне нравятся гладкие подмышки и думаю, заросли мне не очень пойдут. Ну а если я вдруг передумаю, вы все об этом узнаете (улыбается).
Если я вижу девушку с небритыми подмышками, у меня это не вызывает никаких эмоций, потому что это ее личный выбор.
Woman.ru: Ваше мнение о бодипозитиве?
М. И.: Мне не нравится, когда люди начинают что-то навязывать, бороться или силой внушать другим свои взгляды, скандируя: «Все должны быть худыми!» или «Жирной быть классно, мы все должны быть такими». Я против этого. Если я вижу фото пампушки в купальнике, то я его лайкну при условии, что мне понравится сам снимок. Я не буду давать оценку чужому телу.
Я вообще за то, чтобы у нас было как можно больше разных девчонок, которые не стесняются своей внешности и не пытаются сделать себя как все — под копирку.
Сегодня есть определенная мода на внешность: многие делают одинаковые носы, скулы, губы, вырезают комки Биша, отсасывают жир на животе и вкачивают его в зад. В общем «натуральные красотки!» Но, на мой взгляд, важно помнить и про здоровье: оно должно лежать с красотой на одной чаше весов.
Многие привыкли судить по картинке в том же Инстаграме. Вот со страницы смотрит на нас девушка — худая, красивая, с длинными роскошными волосами. И вот эта девушка предлагает курсы по отказу от сахара и марафоны похудения при том, что сама в это время может замазывать в фотошопе прыщи из-за неправильного питания, наращивать волосы из-за нездорового образа жизни, гуляя по клубам. Возможно, ее тело и лицо вообще не ее, а результат работы пластического хирурга вкупе с расстройством пищевого поведения. В итоге ни нормального женского здоровья, ни здоровья в целом, но все вокруг верят картинке и хотят «как у нее».
Я часто хожу в баню и могу сказать, что девчонок с идеальными эталонными фигурами я почти не встречаю.
Женщины не выглядят так, как нам пытаются привить это со страниц журналов или того же Инстаграма.
Женщины выглядят нормально: да, где-то полновата, где-то есть целлюлит, немного свисает животик. Но все это нор-маль-но и имеет право на существование. Если я увижу у себя на ногах целлюлит, то не буду бить тревогу. Да, есть. И что? Чего тут стесняться? Я за то, чтобы естественность стала трендом, чтобы все перестали приводить свои лицо и тело под одну гребенку.
Woman.ru: Известно, что вы увлекаетесь астрологией. Как применяете ее в своей жизни?
М. И.: Знаниями в астрологии я владею поверхностно, но, например, свою натальную карту знаю хорошо. У меня есть замечательные друзья-астрологи, я посещала много консультаций, благодаря чему примерно понимаю вектор своего развития. По натальным картам я отсматриваю периоды своей жизни: там можно увидеть, где стоит себя проявлять активнее, а где необходимо залечь на дно. Если карта показывает, что сейчас идет год трансформации, то ко всем событиям, происходящим в жизни, я начинаю относиться более внимательно.
В отличие от астрологии, с Луной я разобралась лучше, поэтому нередко пишу в своем Инстаграме о том же лунном календаре – про затмения, день весеннего равноденствия и прочее.
Woman.ru: Какие процессы, кроме, очевидно, стрижки, у вас отлажены благодаря луне?
М. И.: Есть дни, в которые я стараюсь быть осмотрительной, не планировать больших встреч и переговоров: это 9-е и 19-е лунные сутки. То же самое с полнолунием.
Лунный календарь — это некий ориентир по распределению своего времени.
С Новолунием лучше сделать расписание на весь месяц и составить список планов, а последние три дня лунного цикла полезно убираться, избавляться от лишнего и заканчивать начатое.
Woman.ru: Помимо прочего, вы увлекаетесь еще и эзотерикой. Что вам дают все эти знания?
М. И.: Я интересующийся человек. Мне любопытно, как связаны все процессы жизни, и что происходит, скажем так, между строк. Эзотерические знания мне очень понятны. Во мне изначально было понимание, что наш мир не ограничивается тем, что мы можем воспринять с помощью органов чувств.
Я много изучаю, анализирую, помимо прочего увлекаюсь психологией, нумерологией, Human Design (Дизайном человека). Все эти знания удовлетворяют мою потребность, мое любопытство в том, какой большой и многогранный у нас мир. Кстати, на эту тему советую прочитать книгу «Краткая история всего» Кена Уилбера.
16 апреля 2020 · ·
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