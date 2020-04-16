Woman.ru: Из-за границы к нам пришел некий тренд: девушек призывают перестать брить ноги, подмышки, отказаться от эпиляции в зоне бикини. Как лично вы относитесь к таким течениям?



М. И.: Разным девушкам нравится разное, и это их выбор. Любишь небритые ноги? Ну, ходи так. Отказываешься от эпиляции в зоне бикини? Хорошо, многим мужчинам это даже по вкусу. Другое дело, что большинство людей в России озабочены тем, что о них подумают другие. И вот это общественное мнение настолько важно, что далеко не каждая девушка отважится выйти на улицу с теми же небритыми ногами.

Лично мне нравятся гладкие подмышки и думаю, заросли мне не очень пойдут. Ну а если я вдруг передумаю, вы все об этом узнаете (улыбается).

Если я вижу девушку с небритыми подмышками, у меня это не вызывает никаких эмоций, потому что это ее личный выбор.



Woman.ru: Ваше мнение о бодипозитиве?



М. И.: Мне не нравится, когда люди начинают что-то навязывать, бороться или силой внушать другим свои взгляды, скандируя: «Все должны быть худыми!» или «Жирной быть классно, мы все должны быть такими». Я против этого. Если я вижу фото пампушки в купальнике, то я его лайкну при условии, что мне понравится сам снимок. Я не буду давать оценку чужому телу.

Я вообще за то, чтобы у нас было как можно больше разных девчонок, которые не стесняются своей внешности и не пытаются сделать себя как все — под копирку.

Сегодня есть определенная мода на внешность: многие делают одинаковые носы, скулы, губы, вырезают комки Биша, отсасывают жир на животе и вкачивают его в зад. В общем «натуральные красотки!» Но, на мой взгляд, важно помнить и про здоровье: оно должно лежать с красотой на одной чаше весов.



Многие привыкли судить по картинке в том же Инстаграме. Вот со страницы смотрит на нас девушка — худая, красивая, с длинными роскошными волосами. И вот эта девушка предлагает курсы по отказу от сахара и марафоны похудения при том, что сама в это время может замазывать в фотошопе прыщи из-за неправильного питания, наращивать волосы из-за нездорового образа жизни, гуляя по клубам. Возможно, ее тело и лицо вообще не ее, а результат работы пластического хирурга вкупе с расстройством пищевого поведения. В итоге ни нормального женского здоровья, ни здоровья в целом, но все вокруг верят картинке и хотят «как у нее».



Я часто хожу в баню и могу сказать, что девчонок с идеальными эталонными фигурами я почти не встречаю.

Женщины не выглядят так, как нам пытаются привить это со страниц журналов или того же Инстаграма.

Женщины выглядят нормально: да, где-то полновата, где-то есть целлюлит, немного свисает животик. Но все это нор-маль-но и имеет право на существование. Если я увижу у себя на ногах целлюлит, то не буду бить тревогу. Да, есть. И что? Чего тут стесняться? Я за то, чтобы естественность стала трендом, чтобы все перестали приводить свои лицо и тело под одну гребенку.