После 25 лет работы 59-летняя Бобби Браун покидает основанную ей компанию. Главной причиной ухода из Bobbi Brown Cosmetics стало желание прославленного визажиста начать новый этап своей профессиональной карьеры.
19 декабря стало известно, что Бобби Браун, которая является основательницей и генеральным директором Bobbi Brown Cosmetics, покидает свой пост после четверти века работы в компании. По словам самой Бобби, она приняла это решение, потому что захотела вывести свою карьеру на новый уровень.
«25-летие марки стало для меня прекрасным поводом задуматься о том, что настало время открыть новую главу и отправиться в следующее путешествие. Я благодарна всем исключительным людям, с которыми мне довелось работать все эти годы, и горжусь тем, что мы создали вместе», — отметила Браун в своем официальном обращении к многочисленным поклонникам бренда по всему миру.
После ухода Бобби из компании ассортимент Bobbi Brown Cosmetics существенно не изменится, поэтому призываем вас не волноваться о том, что любимые бестселлеры могут внезапно исчезнуть с полок косметических магазинов.