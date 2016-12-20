После 25 лет работы 59-летняя Бобби Браун покидает основанную ей компанию. Главной причиной ухода из Bobbi Brown Cosmetics стало желание прославленного визажиста начать новый этап своей профессиональной карьеры.

1 2 3 ... 10 Бобби Браун уходит с поста директора Bobbi Brown Cosmetics

19 декабря стало известно, что Бобби Браун, которая является основательницей и генеральным директором Bobbi Brown Cosmetics, покидает свой пост после четверти века работы в компании. По словам самой Бобби, она приняла это решение, потому что захотела вывести свою карьеру на новый уровень.

«25-летие марки стало для меня прекрасным поводом задуматься о том, что настало время открыть новую главу и отправиться в следующее путешествие. Я благодарна всем исключительным людям, с которыми мне довелось работать все эти годы, и горжусь тем, что мы создали вместе», — отметила Браун в своем официальном обращении к многочисленным поклонникам бренда по всему миру.

После ухода Бобби из компании ассортимент Bobbi Brown Cosmetics существенно не изменится, поэтому призываем вас не волноваться о том, что любимые бестселлеры могут внезапно исчезнуть с полок косметических магазинов.