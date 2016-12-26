На прошедшей неделе мы узнали, что делают жена и сын Прилучного, пока он «мажорит», на что Анфиса Чехова променяла свой мобильный и как Лиза Адаменко одевается в Сибири.

1 2 3 ... 22 Пока папа Павел Прилучный играет в кино мажора, Агата Муцениеце с Тимофеем играют на ложках. Странно, что на деревянных, а не на серебряных, да и блюдечки должны быть с голубой каемочкой

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Instagram и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.