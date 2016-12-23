До Нового года осталась всего неделя: в это суматошное время большинство людей завершают дела, которые тянулись последние 12 месяцев, выбирают подарки для близких и, конечно, наряжают главный атрибут этого праздника — елку. Многие знаменитости уже успели декорировать хвойные у себя дома: кто-то сделал это вместе с детьми, а кто-то обратился к профессионалам. Парад новогодних елей уже на Woman.ru!

1 2 3 ... 23 Наталья Чистякова-Ионова: «Прихожу я домой, а елочка моя готова! Теперь я чувствую, что начинается время волшебства!!! И я с удовольствием попрощаюсь со всем, что меня в этом году расстраивало!! И возьму только самых любимых и дорогих мне сердцу людей и только добрые и светлые мысли!!! На следующий год большие планы!!! В этом году мы с девчонками не наряжали елку. Обещаю исправиться в следующем году» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru)

Многие россияне уже успели украсить свой дом к Новому году и с удовольствием делятся снимками наряженных елок на своих страницах в соцсетях. Знаменитости тоже вовсю публикуют снимки праздничных интерьеров и рассказывают, кто им помогал с декорированием. Чтобы узнать, кто готов встретить год Огненного Петуха во всеоружии, листайте нашу галерею.