Видео дня: Моника Беллуччи в Москве
Моника Беллуччи прибыла с визитом в Москву. 21 декабря она лично представила светской публике фильм «Млечный путь», а спустя несколько часов после премьеры отправилась в ресторан Baccarat Crystal Room, где прошел концерт ее коллеги Эмира Кустурицы. Пока режиссер и музыкант зажигал на сцене, актриса ужинала в отдельно отведенном для нее зале, куда не могли протиснуться папарацци. Когда же она захотела поприветствовать всех гостей вечера и отправилась в сторону скопления людей, охране пришлось организовывать живой коридор, чтобы звезда смогла пройти сквозь восхищенную толпу. Как это было — смотрите на видео.
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Боже какая страшная Вербер!Моника выше всяческих похвал
Моника такая достойная!
Вербер нельзя так агрессивно подводить глаза, очень некрасиво и прям хищные глаза
Моника конечно ну очень красивая женщина, правильные черты лица абсолютно.
Госпидя, облепили со всех сторон...
Красотка , конечно, она...