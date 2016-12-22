Моника Беллуччи прибыла с визитом в Москву. 21 декабря она лично представила светской публике фильм «Млечный путь», а спустя несколько часов после премьеры отправилась в ресторан Baccarat Crystal Room, где прошел концерт ее коллеги Эмира Кустурицы. Пока режиссер и музыкант зажигал на сцене, актриса ужинала в отдельно отведенном для нее зале, куда не могли протиснуться папарацци. Когда же она захотела поприветствовать всех гостей вечера и отправилась в сторону скопления людей, охране пришлось организовывать живой коридор, чтобы звезда смогла пройти сквозь восхищенную толпу. Как это было — смотрите на видео.

Неповторимая Моника Беллуччи на вечеринке @mercury_russia ❤😍#monica #bellucci #monicabellucci Видео опубликовано woman.ru (@woman_ru) Дек 21 2016 в 1:40 PST