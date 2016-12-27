Все мы когда-то были детьми — много мечтали и обожали Новый год с его подарками, нарядной елкой и стойким ощущением волшебства. Время идет, но этот праздник мы любим до сих пор. А как греют душу воспоминания из детства… Новогодние утренники, фантазийные костюмы и много-много сладостей! В преддверии самого ожидаемого праздника года звезды поделились своими детскими новогодними фотографиями.

LOBODA, Елена Темникова, Айза Анохина, Баста, Анна Седокова, Алена Водонаева, Ханна и другие отечественные знаменитости специально для Woman.ru показали, в каких новогодних нарядах они блистали на своих утренниках.