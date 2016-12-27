LOBODA, Елена Темникова, Айза Анохина, Баста, Анна Седокова, Алена Водонаева, Ханна и другие отечественные знаменитости специально для Woman.ru показали, в каких новогодних нарядах они блистали на своих утренниках.
Кто всех нарядней? Звезды показали свои детские новогодние фотографии
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