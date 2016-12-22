Екатерина Андреева нечасто появляется на различных светских мероприятиях, однако вечеринку, посвященную приезду Моники Беллуччи и Эмира Кустурицы в столицу, она пропустить не могла.
Один из снимков, сделанных на новогодней вечеринке, Андреева выложила в свой Instagram. В комментариях под ним фолловеры сразу же стали делать ей комплименты, отметив, что она ничуть не хуже признанной красавицы Моники Беллуччи: «Красивая очень», «Чудесное фото! Вы прелестная! Сказочная! Новогодняя! Воздушная!», «Богиня», «Эталон женственности!», «Так прекрасно выглядеть может человек, у которого и внутри все прекрасно», «Сначала я не поняла!Серьёзно,это Вы?Это же девушка лет 20-ти наверно)))», «Вы прекрасны!!! Если мельком смотреть , можно увидеть сходство с Моникой!!!», «Редкая, штучная, красивейшая русская женщина!!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».
по мне, так моника интересней будет. похаризмотичней что ли, с достоинством. а катя она простушка на фоне моники. селянка. и ведёт себя с претензией на молодость.
Красивая, но вкус и чувство стиля подводят
Что у неё на голове? укладки нигде нет, ей же не 20 лет, чтоб лохматой ходить
Андреевой до Белуччи как до Луны пешков. Абсолютный антисекс. Училка-синий чулок.
Все-таки Андреева-самая лучшая ведущая из всех что были за историю существования телевидения, что ни говори. Красивая, умная, талантливая. С Белуччи сходства много, я хочу сказать что Моника стала выглядеть староватого. Андреева старше её на 3 года, а кажется что моложе лет 20 и рядом стоят люди разных поколений.
Странное соавнение. Екатерина - отнюдь не красавица, хотя выглядит не плохо. Понятно, что подкололи, где надо ( на каких-то фотографиях больше, на каких-то меньше), но все равно лицо выглядит очень прилично. В отличие от волос, эти космы нужно убрать, они Екатерину не молодят и не украшают.
Моника утонченная, царственная,грациозная,она сама женственность..Катя бесспорно ,редкой красоты женщина,но какая то угловатая,своя в доску
Андреевой до Белуччи как до Луны пешков. Абсолютный антисекс. Училка-синий чулок.
моника- клеопатра. а катя- колода, как сказал о ней зайцев.
Чет невразумительный ответ...))