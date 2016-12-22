21 декабря многочисленные звезды российского шоу-бизнеса, а также актриса Моника Беллуччи и режиссер Эмир Кустурица собрались на новогодней вечеринке Mercury в Москве. Телеведущая Екатерина Андреева также стала гостьей этого мероприятия и в очередной раз поразила присутствующих своим цветущим видом.

1 2 3 ... 15 На днях Екатерина Андреева поразила гостей новогодней вечеринки своей красотой

Екатерина Андреева нечасто появляется на различных светских мероприятиях, однако вечеринку, посвященную приезду Моники Беллуччи и Эмира Кустурицы в столицу, она пропустить не могла.

В этот вечер телеведущая появилась на публике с распущенными волосами, уложенными в легкие локоны, и естественным мейкапом. В качестве наряда звезда выбрала полупрозрачную белую блузку свободного кроя, которая выгодно оттенила свежий цвет ее лица

Один из снимков, сделанных на новогодней вечеринке, Андреева выложила в свой Instagram. В комментариях под ним фолловеры сразу же стали делать ей комплименты, отметив, что она ничуть не хуже признанной красавицы Моники Беллуччи: «Красивая очень», «Чудесное фото! Вы прелестная! Сказочная! Новогодняя! Воздушная!», «Богиня», «Эталон женственности!», «Так прекрасно выглядеть может человек, у которого и внутри все прекрасно», «Сначала я не поняла!Серьёзно,это Вы?Это же девушка лет 20-ти наверно)))», «Вы прекрасны!!! Если мельком смотреть , можно увидеть сходство с Моникой!!!», «Редкая, штучная, красивейшая русская женщина!!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».