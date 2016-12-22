21 декабря Елена Ваенга опубликовала в своем фотоблоге пару снимков, сделанных за кулисами одного из своих недавних выступлений. На кадрах исполнительница хита «Снова стою одна» позирует вместе с певицей Лаймой Вайкуле, которая выглядит так фантастически молодо и свежо, что смотрится ровесницей Ваенги.
В комментариях фолловеры предположили, что артистки приготовили для своих поклонников новогодний сюрприз и спели в дуэте. Кроме того, подписчики одарили Вайкуле и Ваенгу многочисленными комплиментами: «Вы обе великолепны!», «Обе красотки и талантливые очень!», «Гармонично! Красавицы!!!», «Грандиозные обе девушки!!!», «Стильные!», «Желаю Счастья Вам! Рада Бесконечно Вашему Дуэту !!!!!!».
Ваенга вообще не понимала никогда кто она такая и откуда взялась . а главное думала что ей где то 48 , а что выяснилось ? что она моложе меня на 8 лет 😨😨😨😨😨. а если нас рядом поставить я буду выглядеть как ее дочка , а то и внучка . Короче странная она тетя
выглядит лайма конечно роскошно
Нежная дружба у них вдруг возникла на почве того, что обе любят хорошо выпить? )
Ваенга вообще не понимала никогда кто она такая и откуда взялась . а главное думала что ей где то 48 , а что выяснилось ? что она моложе меня на 8 лет 😨😨😨😨😨. а если нас рядом поставить я буду выглядеть как ее дочка , а то и внучка . Короче странная она тетя
Это вы странная. И ваши выводы
Это вы странная. И ваши выводы
Если на них будет смотреть девочка лет 15, то да, они будут ровестницы в её понимании, помню когда мне было лет 15-17, все кто старше 30 мне казались ископаемыми))) а так объективно Лайма выглядит хорошо, но на свои года, а Елена выглядит старше, но это больше из-за имиджа и крупноватой фигуры. А так обе женщины красивы.
Обратила внимание на то, что Лайма с годами становится лицом похожа на Мадонну (певицу). Уважаю их обоих, но наша Лайма, конечно, ведет себя поприличнее.
Обратила внимание на то, что Лайма с годами становится лицом похожа на Мадонну (певицу). Уважаю их обоих, но наша Лайма, конечно, ведет себя поприличнее.
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Обеих... они женского рода
Обратила внимание на то, что Лайма с годами становится лицом похожа на Мадонну (певицу). Уважаю их обоих, но наша Лайма, конечно, ведет себя поприличнее.
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Обеих... они женского рода
о первый фанат Ваенги на моей памяти . теперь странная вы )))
Не фанат абсолютно. Ещё один странный вывод