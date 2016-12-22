На днях Елена Ваенга выложила в Instagram сразу несколько снимков, на которых позирует вместе с Лаймой Вайкуле. В комментариях фолловеры в очередной раз поразились феноменально моложавому виду латвийской эстрадной певицы и отметили, что она практически не меняется с годами.

1 2 3 ... 14 На днях Елена Ваенга выложила несколько снимков, на которых позирует вместе с Лаймой Вайкуле

21 декабря Елена Ваенга опубликовала в своем фотоблоге пару снимков, сделанных за кулисами одного из своих недавних выступлений. На кадрах исполнительница хита «Снова стою одна» позирует вместе с певицей Лаймой Вайкуле, которая выглядит так фантастически молодо и свежо, что смотрится ровесницей Ваенги.

«Грандиозная женщина..... снимаю шляпу........ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выразила Елена свое восхищение Лаймой в посте под одним из своих новых снимков.

В комментариях фолловеры предположили, что артистки приготовили для своих поклонников новогодний сюрприз и спели в дуэте. Кроме того, подписчики одарили Вайкуле и Ваенгу многочисленными комплиментами: «Вы обе великолепны!», «Обе красотки и талантливые очень!», «Гармонично! Красавицы!!!», «Грандиозные обе девушки!!!», «Стильные!», «Желаю Счастья Вам! Рада Бесконечно Вашему Дуэту !!!!!!».