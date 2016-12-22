В эту субботу, 24 декабря, станет известно имя победителя 17 сезона «Битвы экстрасенсов». По слухам, появившимся в Интернете, главный приз взял Свами Даши . Сам мистик эту информацию никак не комментирует, однако охотно общается с поклонниками на любые другие темы. Так, в своем новом посте духовный практик признался, что сейчас переживает непростой жизненный период.

1 2 3 ... 14 Свами Даши признался, что его душа устала после напряженной борьбы за победу в «Битве экстрасенсов»

22 декабря Свами Даши опубликовал в Instagram большой откровенный пост, в котором рассказал, как чувствует себя после окончания испытаний на «Битве экстрасенсов».

«Отлеживаюсь, зализываю раны — и физические, и сердечные, Душа устала... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)» — написал мистик в своем блоге. Уточнять, о каких именно «ранах» идет речь, финалист 17 сезона «Битвы экстрасенсов» не стал.

Но отметил, что прийти в себя ему совершенно точно помогут встречи с поклонниками, на которые у него наконец появилось время. «Завтра семинар. Соскучился, меня это восстановит и запитает», — завершил свой пост Свами.