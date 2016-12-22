22 декабря Свами Даши опубликовал в Instagram большой откровенный пост, в котором рассказал, как чувствует себя после окончания испытаний на «Битве экстрасенсов».
«Отлеживаюсь, зализываю раны — и физические, и сердечные, Душа устала... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)» — написал мистик в своем блоге. Уточнять, о каких именно «ранах» идет речь, финалист 17 сезона «Битвы экстрасенсов» не стал.
Но отметил, что прийти в себя ему совершенно точно помогут встречи с поклонниками, на которые у него наконец появилось время. «Завтра семинар. Соскучился, меня это восстановит и запитает», — завершил свой пост Свами.
Хочу чтобы Мэри победила:)
Хочу чтобы Мэри победила:)
И эти люди начинают потом семинары вести, обучения, консультации платные.... Ужас. Если б правда был экстрасенс, я понимаю, а ведь то подсадная утка для богатых хозяев эзотерического бизнеса, будут через имя Даши бабки качать, а ему платить средненькую зарплату. Центр услуг откроют, цены заломят. Пройденный дорожка, сезон-то 17-ый!!!