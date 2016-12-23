Обычно под конец года у звезд совсем не остается свободного времени на занятия «для души», однако Лена Перминова, вопреки этой закономерности, все-таки нашла возможность возобновить тренировки по pole dance.
22 декабря многодетная мама опубликовала у себя в блоге фото, на котором она запечатлена на пилоне. «Практикуюсь после долгого перерыва», — подписала it-girl кадр. «Как круто!», «Леночка, молодчинка», «Трудяжка. Очень красиво», — восторженно принялись комментировать фанаты.
Воодушевившись их словами, знаменитость спустя сутки также выложила в Сеть видео, на котором видно, как она танцует. Фолловеры отметили, что на звезду стоит равняться. Мы согласны: умения Лены и правда восхищают!
Кто видел видео отметит, что Перминова очень нескладная. Люблю ее видео с пилатесом, но у шеста не получается.
Ну а чем ей еще радовать "фанатов", не сдачей ведь экзаменов в университете))
Некрасиво и не сексуально. Ноги ужасно худые, особенно на 11 фото.
Ну если бы ей не повезло с мужем то это стало бы ее профессией, что тут удивительного. Призвание.
У нее такой рот некрасивый, длинный.
Зачем показывать танцы у шеста всем, откровенные фото и т.д. Если ты жена и мать, то наверно надо быть скромнее, а то похоже скоро будет как Глюкоза.
Почему у неё вечно пакли на голове?
Зачем показывать танцы у шеста всем, откровенные фото и т.д. Если ты жена и мать, то наверно надо быть скромнее, а то похоже скоро будет как Глюкоза.
Ну коряга... у шеста... нет ни таланта, ни призвания никакого в этом деле, нет ни гибкости ни пластики. Поэтому просто для себя.
Нда.....вопрос... зачем???