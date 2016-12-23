Лена Перминова давно уже занимается танцами на пилоне. Но в последние месяцы из-за загруженности у основательницы онлайн-аукциона SOS By Lena Perminova не было времени для посещения тренировок. Под конец года возможность возобновить занятия у звезды наконец появилась, и теперь it-girl вновь делится с фолловерами фотографиями и видео, демонстрируя свои достижения.

1 2 3 ... 13 Елена Перминова вновь радует поклонников снимками с тренировок по pole dance

Обычно под конец года у звезд совсем не остается свободного времени на занятия «для души», однако Лена Перминова, вопреки этой закономерности, все-таки нашла возможность возобновить тренировки по pole dance.

22 декабря многодетная мама опубликовала у себя в блоге фото, на котором она запечатлена на пилоне. «Практикуюсь после долгого перерыва», — подписала it-girl кадр. «Как круто!», «Леночка, молодчинка», «Трудяжка. Очень красиво», — восторженно принялись комментировать фанаты.

Воодушевившись их словами, знаменитость спустя сутки также выложила в Сеть видео, на котором видно, как она танцует. Фолловеры отметили, что на звезду стоит равняться. Мы согласны: умения Лены и правда восхищают!