Многие подписчики 35-летней Ксении Собчак полагают, что она уделяет маленькому сыну недостаточно времени. Устав от безосновательных обвинений в свой адрес, звезда опубликовала в Instagram новый пост, в котором жестко осадила недоброжелателей.

1 2 3 ... 15 Ксения Собчак возмущена тем, что недоброжелатели считают ее «матерью-кукушкой»

Чуть больше месяца назад Ксения Собчак родила сына, имя которого до сих пор скрывает от общественности. Знаменитость не стала долго сидеть в декрете и спустя считанные дни после появления на свет первенца вернулась к работе.

24 декабря Собчак наконец решила ответить на критику подписчиков, опубликовав в соцсети новый пост, который сопроводила трогательным снимком Максима Виторгана с сыном.

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, объединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка: Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? . Я не стремлюсь вам нравится, за это вы меня и любите и ненавидите — тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным», — высказалась Ксения.

В завершение своего обращения к подписчикам Собчак отметила, что тщательно оберегает свою жизнь от посторонних глаз, а также в присущей себе ироничной форме предложила всем беспокоящемся о жизни ее сына наконец «прислать ему деньги на няню».