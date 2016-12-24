Чуть больше месяца назад Ксения Собчак родила сына, имя которого до сих пор скрывает от общественности. Знаменитость не стала долго сидеть в декрете и спустя считанные дни после появления на свет первенца вернулась к работе.
24 декабря Собчак наконец решила ответить на критику подписчиков, опубликовав в соцсети новый пост, который сопроводила трогательным снимком Максима Виторгана с сыном.
«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, объединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка: Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? . Я не стремлюсь вам нравится, за это вы меня и любите и ненавидите — тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным», — высказалась Ксения.
В завершение своего обращения к подписчикам Собчак отметила, что тщательно оберегает свою жизнь от посторонних глаз, а также в присущей себе ироничной форме предложила всем беспокоящемся о жизни ее сына наконец «прислать ему деньги на няню».
абсолютно правильно ответила. засирают ленту детьми только те, кому кроме них выкладыать и делиться больше нечем.
Грубая , невоспитанная женщина. Кому ее фотографии нужны? Никому! Все обсуждают не ее фоточки, на которых она давно помешалась, а ее образ жизни и выссказывания " посмотрю на свои руки, как скучно дома, пора гульнуть , каждый день буду дома отсутствовать, и спать до обеда".
Грубая , невоспитанная женщина. Кому ее фотографии нужны? Никому! Все обсуждают не ее фоточки, на которых она давно помешалась, а ее образ жизни и выссказывания " посмотрю на свои руки, как скучно дома, пора гульнуть , каждый день буду дома отсутствовать, и спать до обеда".
Кукушка она и есть. Ребенок ей абсолютно не интересен.
Молодец, правильно, что не выкладывает
Проблема не в фотках (надо же так исковеркать смысл), а в том, что она везде и со всеми, только не с ребенком.
"А также в присущей себе ироничной форме предложила", - с каких это пор нецензурная брань стала синонимом иронии?!))) Фу, взрослая тетка, какая-никакая, но мать, и опять матюгами, как последняя спившаяся бомжиха всех обкладывает. После этого противно что-то читать про этот маргинальный элемент!
Лучше "*****" ленту, как выражается этот не знаю кто она " о моде и стиле жизни" фоточками с пакетами, брендами в объектив? Неужели кому-то нужны эти пакеты?? Как с голодного края. Постоянно пыжится доказать свою платежеспособность. Ну, не смогла она выйти за уж за миллионера, мы как бы в курсе все. Можно не собирать судорожно все эти упаковки с тарой перед мобильником, чтобы тут же в ленту выложить.
А почему она скрывает имя ребенка?
А почему она скрывает имя ребенка?