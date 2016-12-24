24.12.2016

В начале недели в Сети появились слухи о том, что главный приз 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» достался Свами Даши. 24 декабря в эфир вышел финальный выпуск самого мистического шоу страны, в котором подвели итоги зрительского голосования. Догадки многочисленных поклонников программы подтвердились — победу действительно одержал единственный мужчина из четверки сильнейших участников.
  • Свами Даши
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    Свами Даши одержал победу в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов»

На прошлой неделе в Москве прошли съемки финального выпуска «Битвы экстрасенсов», после чего в интернете сразу же появились слухи о том, что победа досталась Свами Даши. Несмотря на то, что в Сети даже появились снимки, на которых мистик, позирует с главной наградой в руках, многие поклонники передачи (в основном фанаты Мэрилин Керро) сомневались в достоверности возникшей информации.

24 декабря в эфир вышел финальный выпуск «Битвы экстрасенсов», в котором ведущий шоу, Марат Башаров, официально назвал имя победителя — им стал один из главных претендентов на «Руку», мистик Свами Даши. Свои голоса ему отдали более 720 тысяч телезрителей.

В очередной раз в шаге от победы оказалась эстонская ведьма Мэрилин Керро. Ей досталось второе место. Однако девушка не выглядела расстроенной и призналась, что участие в этом сезоне дало ей гораздо больше. «Я победила саму себя», — с улыбкой отметила Мэри.

Третьей и четвертой стали Надежда Шевченко и Дария Воскобоева соответственно. Обе ведьмы признали победу Даши заслуженной и справедливой.

А вы согласны с итогами финального голосования?


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