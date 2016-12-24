На прошлой неделе в Москве прошли съемки финального выпуска «Битвы экстрасенсов», после чего в интернете сразу же появились слухи о том, что победа досталась Свами Даши. Несмотря на то, что в Сети даже появились снимки, на которых мистик, позирует с главной наградой в руках, многие поклонники передачи (в основном фанаты Мэрилин Керро) сомневались в достоверности возникшей информации.
В очередной раз в шаге от победы оказалась эстонская ведьма Мэрилин Керро. Ей досталось второе место. Однако девушка не выглядела расстроенной и призналась, что участие в этом сезоне дало ей гораздо больше. «Я победила саму себя», — с улыбкой отметила Мэри.
Третьей и четвертой стали Надежда Шевченко и Дария Воскобоева соответственно. Обе ведьмы признали победу Даши заслуженной и справедливой.
Керро там волосы себе не выдрала???или 4 раз придёт ??😹🤣🤣🤣
Все, кто участвовал заслуживают победы и все уже победители! Победил сильнейший, а Мэри - тоже выиграла! Стала сильнее и красивее! И вообще да здравствует Любовь))) всем Любви в Наступающем году)
Керро там волосы себе не выдрала???или 4 раз придёт ??😹🤣🤣🤣[/
Себе дери на .ж..оп/***** диванный эксперты *****. Третий раз прийти тоже многого стоит
А хоть и 10 раз тебе то что? Её право
Ничего,придёт в четвёртый раз:) с ней интереснее!
Вы че все злюки такие ???😹😹😹да я просто юморнула ...сразу зашипели .Будьте проще !
Свами Даши круче всех!!! Болела за него изначально и очень рада, что он таки победил
Свами Даши круче всех!!! Болела за него изначально и очень рада, что он таки победил
Свами Даши красавчег!!! Весь сезон болел за него. Еще симпатизировала Надежда Шевченко. Керро успокоилась бы уже, заняла чужое место
Че усираетесь? Шоу оно и в Африке шоу.
Нет там никаких экстрасексов. Кто больше заплатил - того и рука голубая))
Виноградова, старого прощелыгу, лучше потрясите... У него целый Центр таких "экстрасенсов")))