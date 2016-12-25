В 17 сезоне «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева заняла четвертое место. В эфире финального выпуска программы боевая ведьма впервые рассказала о том, каких жертв ей стоило участие в шоу.

1 2 3 ... 15 Дария Воскобоева откровенно рассказала о расставании с супругом

24 декабря в эфир вышел финальный выпуск 17 сезона «Битвы экстрасенсов», в котором были оглашены результаты зрительского голосования. Четвертое место досталось боевой ведьме Дарие Воскобоевой.

В последней программе этого сезона она впервые заговорила о детях, а также призналась, что во время участия в шоу пережила семейную драму. Как оказалось, Дария приняла решение расстаться с супругом.

По словам Воскобоевой, все свои силы и время она тратила на прохождение сложнейших испытаний битвы, что очень скоро привело к проблемам в отношениях с мужем.

«Мы видим все подводные камни. Все флирты наших любимых. Ведьмы теряют контроль и все… все рушится. Тяжело, и мне было тяжело и ему было тяжело, но мы все-таки пришли к тому, что расстались окончательно», — с грустью констатировала Дария.

Боевая ведьма также уточнила, что не могла удержать любимого с собой с помощью магии, потому что подобные воздействия сразу же отразились бы на ее детях — Саше и Божене.