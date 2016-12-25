24 декабря в эфир вышел финальный выпуск 17 сезона «Битвы экстрасенсов», в котором были оглашены результаты зрительского голосования. Четвертое место досталось боевой ведьме Дарие Воскобоевой.
В последней программе этого сезона она впервые заговорила о детях, а также призналась, что во время участия в шоу пережила семейную драму. Как оказалось, Дария приняла решение расстаться с супругом.
«Мы видим все подводные камни. Все флирты наших любимых. Ведьмы теряют контроль и все… все рушится. Тяжело, и мне было тяжело и ему было тяжело, но мы все-таки пришли к тому, что расстались окончательно», — с грустью констатировала Дария.
Боевая ведьма также уточнила, что не могла удержать любимого с собой с помощью магии, потому что подобные воздействия сразу же отразились бы на ее детях — Саше и Божене.
не думаю что именно Битва стала причиной . Проблемы в браке бывают всегда ,скорее всего Битва стала одним из обстоятельств. А крепкие браки никакими битвами не разрушить
Ой да ладно пищать, что вы все флирты видите.. прям насквозь... Только в спонтанном испытании в битве, когда один рисовал, остальные угадыали его рисунок- Дарья просто полный ноль. Ничего она не увидела, и в жизни ничего не видит. Зато во время испытания открыто злилась, язвила. Вот и причина разрушенного брака - злобность, язвительность и высокомерие этой женщины. Измены она "видит". Хаха насмешила.
Я его отчасти понимаю... У нее дома черепа, лягушки, конские хвосты...бррр
Ой да ладно пищать, что вы все флирты видите.. прям насквозь... Только в спонтанном испытании в битве, когда один рисовал, остальные угадыали его рисунок- Дарья просто полный ноль. Ничего она не увидела, и в жизни ничего не видит. Зато во время испытания открыто злилась, язвила. Вот и причина разрушенного брака - злобность, язвительность и высокомерие этой женщины. Измены она "видит". Хаха насмешила.
Просто воскобоева злая и бесталанная. Мужу шоу с ее мнимыми способностями встало поперек горла. Высокомерный и злая женщина - вот и все причины развода
Просто воскобоева злая и бесталанная. Мужу шоу с ее мнимыми способностями встало поперек горла. Высокомерный и злая женщина - вот и все причины развода
Конечно, ей же не подсказывали в наушник, как Мерилин.
Если бы Дария могла видеть все подводные камни как она выражается ,то могла бы и увидеть что битва разрушит Ее брак .. Не логично ли ?