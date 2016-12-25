На днях Анастасия Квитко преподнесла своим поклонникам настоящий рождественский сюрприз. Девушка выложила в Instagram фото, на котором стоит рядом с большой елкой, украшенной фонариками и сверкающими шарами серебряного цвета. Сама Настя оделась в блестящее облегающее платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло достоинства ее аппетитной фигуры.
Меньше чем за сутки кадр собрал более 67 тысяч «лайков». В комментариях под снимком подписчики традиционно выразили свое восхищение пышными формами Анастасии и ответно поздравили ее с праздником.
Такое чувство, что ее перед фотосессией надувают, а потом сдувают, и она выглядит как обычный человек. Главное, чтоб не перекачали, а то лопнет.
на****** *ер нам эту доярку каждый день впаривают, кому она нужна? есть у неё Омериканские поклонники, вот пусть и любуются)
Такое впечатление ,что кто то один. Сидит и весь бред пишет ,вы лучше по радуйтесь за нашу соотечественницу ,да пусть у нее будет все супер !
Такое чувство, что ее перед фотосессией надувают, а потом сдувают, и она выглядит как обычный человек. Главное, чтоб не перекачали, а то лопнет.
толстая чтото совсем стала
кошмарный бройлер-мутант
На 15 фото ужасы фотошопа - одна нога растворилась
Фотожо//па:))))))))
На 15 фото ужасы фотошопа - одна нога растворилась
Наша модель лучшая и красивая я горжусь за нашу соотечествинницу не хуже западных звёзд да кому какая разница вообще какая у неё ***** или грудь ну не нравиться не смотрите а мне нравиться я смотрю её и у меня вся комната обвешана с её плакатами Обожаю и уважаю