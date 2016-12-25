25 декабря Анастасия Квитко поздравила своих подписчиков с католическим Рождеством, выложив в Instagram новый снимок, на котором позирует, стоя рядом с красиво наряженной елкой. Однако щедро украшенная к праздникам лесная красавица заинтересовала фолловеров гораздо меньше, чем впечатляющая фигура звезды.

1 2 3 ... 15 Анастасия Квитко в очередной раз во всей красе продемонстрировала свои аппетитные формы

На днях Анастасия Квитко преподнесла своим поклонникам настоящий рождественский сюрприз. Девушка выложила в Instagram фото, на котором стоит рядом с большой елкой, украшенной фонариками и сверкающими шарами серебряного цвета. Сама Настя оделась в блестящее облегающее платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло достоинства ее аппетитной фигуры.

«С Рождеством!» — коротко подписала «новогоднюю открытку» своим фолловерам Квитко.

Меньше чем за сутки кадр собрал более 67 тысяч «лайков». В комментариях под снимком подписчики традиционно выразили свое восхищение пышными формами Анастасии и ответно поздравили ее с праздником.