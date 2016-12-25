25.12.2016

В октябре 36-летняя Ким Кардашьян пережила вооруженное нападение в Париже, после чего крайне редко выходила в свет и почти не публиковала в Instagram новые посты. На днях звезда-реалити, кажется, окончательно вышла из депрессии и посетила сразу несколько рождественских мероприятий, удивив поклонников яркими переменами в своем имидже.


  • Ким Кардашьян
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    Ким Кардашьян окончательно пришла в себя после вооруженного нападения в Париже

В минувший уикенд Ким Кардашьян несколько раз удивила своих фанатов яркими выходами в свет. Сначала звезда в компании супруга Канье Уэста и дочери Норт появилась на рождественском балете.

В этот вечер в качестве наряда Ким выбрала красное худи от модного бренда Vetements, украшенное нашивкой с изображением серпа и молота.

На следующий день Кардашьян посетила семейную праздничную вечеринку, организованную по случаю католического Рождества. В этот раз звезда оделась в привычном для себя стиле, подчеркнув аппетитные формы золотистым облегающим платьем, однако все равно смогла удивить поклонников другой необычной деталью своего образа.

Нижнюю губу Ким украсила небольшой серьгой, имитирующей пирсинг. Нам показалось, что за последнее время стиль Кардашьян стал еще более дерзким и ярким. Возможно, таким образом знаменитость решила наверстать упущенное время, которое провела вдали от публики.

 
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