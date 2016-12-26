До Нового года осталось меньше недели, и многие россияне с нетерпением ждут этого праздника. Однако к жителям Запада Дед Мороз (а точнее — Санта Клаус) заглядывает в ночь с 24 на 25 декабря. Как зарубежные знаменитости провели Рождество, смотрите в нашей фотогалерее.
Как западные звезды отметили Рождество
25 декабря большинство жителей западных стран отпраздновали Рождество. Пока мы только планируем, как проведем грядущие зимние каникулы, жители Европы, США и Канады вовсю наслаждаются долгожданными выходными. Как селебрити отметили самый главный праздник? Яркие фотографии из соцсетей уже на Woman.ru!
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