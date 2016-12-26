Несколько дней назад состоялась премьера нового клипа группы «Винтаж» на песню «Кто хочет стать королевой». Это первая видео-работа для нового состава коллектива. Песня уже успела заслужить признание среди поклонников группы, однако именно видео показало, насколько новые солистки соответствуют привычному стилю «Винтажа».

1 2 3 ... 12 Обновленный состав группы «Винтаж» представил клип на песню «Кто хочет стать королевой»

Обновленный состав группы «Винтаж» уверенно начал работу над созданием нового материала. Так, на днях вышел клип на песню «Кто хочет стать королевой», которых снят в лучших традициях коллектива — сказка для взрослых.

Четыре девушки примерили на себя образ кукол. Прежние участники группы, а ныне ее продюсеры, Анна Плетнева и Алексей Романоф также приняли участие в съемках клипа. Экс-солисты коллектива появились в видео в образе короля и королевы.

Поклонники группы неоднозначно отнеслись к новой видео-работе герлз-бенда. Некоторые из зрителей отметили сходство «Винтажа» с популярным женским трио «ВИА Гра» и признались, что им милее образ самой Анны Плетневой. Однако большинство сошлось во мнении, что перемены всегда к лучшему.

Предлагаем и вам, дорогие читательницы, оценить новый клип группы «Винтаж».