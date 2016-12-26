Обновленный состав группы «Винтаж» уверенно начал работу над созданием нового материала. Так, на днях вышел клип на песню «Кто хочет стать королевой», которых снят в лучших традициях коллектива — сказка для взрослых.
Поклонники группы неоднозначно отнеслись к новой видео-работе герлз-бенда. Некоторые из зрителей отметили сходство «Винтажа» с популярным женским трио «ВИА Гра» и признались, что им милее образ самой Анны Плетневой. Однако большинство сошлось во мнении, что перемены всегда к лучшему.
Предлагаем и вам, дорогие читательницы, оценить новый клип группы «Винтаж».