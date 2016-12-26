Страшная трагедия, которая произошла 25 декабря 2016 года, погрузила всю Россию в траур. Многие звезды, политики и интернет-пользователи выразили свои соболезнования семьям погибших. 41-летняя Божена Рынска написала скандальный пост, на который отреагировал пресс-секретарь президента.

1 2 3 ... 8 Дмитрий Песков отреагировал на высказывание Божены Рынски о крушении самолета Ту-154

25 декабря обломки самолета Ту-154 Министерства обороны России, направлявшегося в Сирию, были найдены недалеко от побережья Сочи. На борту находились 92 человека, среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и Елизавета Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», которая сопровождала партию гуманитарной помощи для сирийских детей.

Свое мнение об этой трагедии блогер Божена Рынска высказала на Facebook. СМИ на скандальную публикацию, автор которой радовалась произошедшему, отреагировали почти мгновенно, так что удаление поста уже никак не могло изменить ситуацию. Шокирующие цитаты разлетелись по Сети.

Позднее портал Life.ru обратился к пресс-секретарю РФ Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать высказывание Божены о журналистах. Государственный деятель на слова Рынски отреагировал весьма категорично: «В целом эти уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие. Абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения».