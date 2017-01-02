Как вы уже могли заметить, 90-е годы наша редакция любит и время от времени ностальгирует по ушедшей эпохе. Мы уверены, появись 20 лет назад YouTube, видео наших артистов собирали бы миллионы просмотров и сотни тысяч положительных комментариев. Многие песни и сегодня любимы нами, взять хотя бы «Новогоднюю» группы «Дискотека Авария» или «Ветер с моря дул» Натали. Список можно продолжать бесконечно долго, вместо этого мы предлагаем вам оценить нашу подборку самых популярных клипов 90-х.

Не так давно вместе с вами мы вспоминали звезд 90-х — актрис, певиц и телеведущих, с упоением разглядывали ретро-обложки музыкальных альбомов наших исполнителей. На этот раз предлагаем вам окунуться в ушедшую эпоху, посмотрев самые популярные клипы того времени.