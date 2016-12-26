Скульпторы Левон Манукян и Иван Волков несколько месяцев трудились над памятником Жанне Фриске. По словам сестры певицы Натальи Фриске в одном из интервью, сложнее всего мастерам далась работа над лицом скульптуры и памятник приходилось переделывать, потому что родственники Жанны не находили портретного сходства.
Однако накануне католического Рождества на могиле Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье все-таки появилось ее бронзовое изваяние. Рядом со скульптурой стоит черная плита, где по просьбе родных Жанны мастера выбили слова из ее песни «А на море белый песок»: «Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко».
Лицо не похоже.
Больше памятников Фриске! Заменить ей Ленина!
Это просто ... Простите это заслуженная артистка России? Памятник? Втф...
Конечно, очень печально, когда от таких болезней умирают молодые люди. Но сколько можно? Полтора года говорить о третьесортной певичке как об особо важной персоне! О Майе Плисецкой кто-то написал? О Наталье Крачковской? Да пусть Фрискины родственники ей хоть целый мавзолей построят, кому какое дело!
с чего woman взял что Николо-Архангельское кладбище это Подмосковье?????? Это кладбище считается закрытым московским кладбищем. У меня отец и бабушка там захоронены и я каждый раз идя на их могилы прохожу место захоронения Фриске. Она захоронена в месте где раньше на кладбище была помойка много лет. потом ее расчистили и у самого въезда на кладбище стали хоронить, так как мест почти уже не осталось на нем. Оно нонче элитным считается наравне с Ваганьковским и Новодевичьим.
пы.сы. памятник уродливый. на Фриске вообще не похожа статуя. лучше бы просто черный лабрадор сделали с гравировкой фото, дешево и сердито
Вы жестоки