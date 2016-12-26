На днях близкие ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске наконец согласились на установку 1,7-метрового бронзового памятника на ее могиле. Первые снимки статуи уже появились в Сети.

1 2 3 ... 11 Памятник Жанне Фриске на ее могиле в Подмосковье

Скульпторы Левон Манукян и Иван Волков несколько месяцев трудились над памятником Жанне Фриске. По словам сестры певицы Натальи Фриске в одном из интервью, сложнее всего мастерам далась работа над лицом скульптуры и памятник приходилось переделывать, потому что родственники Жанны не находили портретного сходства.

Однако накануне католического Рождества на могиле Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье все-таки появилось ее бронзовое изваяние. Рядом со скульптурой стоит черная плита, где по просьбе родных Жанны мастера выбили слова из ее песни «А на море белый песок»: «Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко».