Миллионы людей восхищаются грацией и элегантностью 34-летней герцогини Кембриджской. Каждый ее выход в свет обсуждают мировые СМИ, а модные критики не оставляют без внимания ни один из нарядов супруги принца Уильяма. Однако, несмотря на свою кажущуюся безупречность, Кейт все же неидеальна: похоже, что Миддлтон не отличается осторожностью, ведь практически на каждом мероприятии она пытается замаскировать следы порезов с помощью пластыря телесного цвета.

1 2 3 ... 15 Британские журналисты заметили, что Кейт Миддлтон часто пытается скрыть на публике порезы и ссадины

На днях внимательные журналисты британского издания The Daily Mail обратили внимание на то, что практически на каждом мероприятии Кейт Миддлтон появляется с травмированными пальцами — супруга принца Уильяма часто использует пластыри телесного цвета, чтобы замаскировать порезы и царапины.

Поклонники строят свои предположения о том, что пытается скрыть герцогиня Кембриджская. Одни считают, что она повреждает нежную кожу рук во время игр с двумя непоседливыми малышами — трехлетним принцем Джорджем и полуторогодовалой принцессой Шарлоттой. Другие считают, что Кейт не отличается аккуратностью и часто травмирует пальцы во время выполнения простых повседневных задач, например, приготовления пищи.