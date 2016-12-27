На днях внимательные журналисты британского издания The Daily Mail обратили внимание на то, что практически на каждом мероприятии Кейт Миддлтон появляется с травмированными пальцами — супруга принца Уильяма часто использует пластыри телесного цвета, чтобы замаскировать порезы и царапины.
Поклонники строят свои предположения о том, что пытается скрыть герцогиня Кембриджская. Одни считают, что она повреждает нежную кожу рук во время игр с двумя непоседливыми малышами — трехлетним принцем Джорджем и полуторогодовалой принцессой Шарлоттой. Другие считают, что Кейт не отличается аккуратностью и часто травмирует пальцы во время выполнения простых повседневных задач, например, приготовления пищи.
Шта? Целая статья из-за пластыря?