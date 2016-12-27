Лучшим музыкантом в 2016-м, по мнению большинства респондентов, стал король российской эстрады Филипп Киркоров — он набрал 7% голосов. Вторую строчку в рейтинге поделили между собой сразу четыре исполнителя: Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Григорий Лепс и Николай Басков.
Актерами года были названы Данила Козловский и Сергей Безруков — у обоих одинаковое количество голосов.
Политиком года россияне назвали президента России Владимира Путина. Свои голоса за главу государства отдали 64% респондентов. Кроме того, в список вошли Сергей Лавров и Владимир Жириновский.
Отметим, что опрос проводился 17 и 18 декабря. В нем приняли участие 1 600 человек.
Кто выбирает этот шлак??? Сами "писатели" ? Какой бред!
Хорошая шутка.
Такое ощущение, что эти респонденты просто называют единственного современного писателя, которого знают. Интересно, где проводился опрос, неужели в таком диком месте??
А можно имена этих россиян поимённо озвучить?
мамма мия... это кого они там опрашивали?
Это все что надо знать о умственном развитии определенных слоев населения. Более позорного писателя и певца вообще по моему нельзя придумать.
У нас страна дебилов? Как можно читать Донцову? Лучший писатель? Вроде бы не 1 апреля. Шоу бизнес - это все равно полный отстой, поэтому любой другой из "звёзд" вызвал бы такое же недоумение.