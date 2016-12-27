27.12.2016
В декабре многие издания и организации подводят итоги года. На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал список наиболее значимых событий и людей уходящего 2016 года. 
  • Дарья Донцова
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    Россияне назвали Дарью Донцову лучшей писательницей года

Лучшим музыкантом в 2016-м, по мнению большинства респондентов, стал король российской эстрады Филипп Киркоров — он набрал 7% голосов. Вторую строчку в рейтинге поделили между собой сразу четыре исполнителя: Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Григорий Лепс и Николай Басков.

Актерами года были названы Данила Козловский и Сергей Безруков — у обоих одинаковое количество голосов.

Писательницей года уже четвертый раз подряд россияне признают мастера детективов Дарью Донцову. За ней в рейтинге следует Татьяна Устинова. Остальные российские авторы набрали менее 1% голосов.

Политиком года россияне назвали президента России Владимира Путина. Свои голоса за главу государства отдали 64% респондентов. Кроме того, в список вошли Сергей Лавров и Владимир Жириновский. 

Отметим, что опрос проводился 17 и 18 декабря. В нем приняли участие 1 600 человек. 


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