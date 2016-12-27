На днях в Сети разгорелся настоящий скандал на почве нескольких постов 41-летней Божены Рынски, которые были посвящены погибшим в авиакатастрофе журналистам. Теперь свое мнение о светском обозревателе решила высказать 35-летняя Ксения Собчак, которая назвала ее «не вполне здоровой».

1 2 3 ... 16 Интернет-пользователи активно обсуждают скандальное высказывание блогера о погибших журналистах

Недавно в СМИ появилась новость о крушении самолета Ту-154 неподалеку от побережья в районе Сочи. Многие звезды выразили свои соболезнования семьям 92 погибших. Среди знаменитостей, посвятивших в своих соцсетях публикации этой трагедии, оказалась и Божена Рынска, которая радовалась произошедшему.

На слова блогера интернет-сообщество отреагировало крайне быстро, и даже удаление поста уже никак не могло изменить ситуацию, ведь шокирующие цитаты уже разлетелись по Сети.

Ксения Собчак, будучи колумнистом журнала «Сноб», также решила прокомментировать скандальную публикацию Божены. «Чем заслужили столько общественного внимания слова человека, не вполне здорового в узкомедицинском смысле? Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать», — начала телеведущая.

По словам Собчак, она прекрасно понимает Рынски, ведь сама была такой в возрасте 20-ти лет, в период «Блондинки в шоколаде», когда имя Ксении было практически синонимом слова «скандал».

«Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница», — добавляет знаменитость, а далее поясняет, что Рынски получает удовольствие от каждого критичного комментария в свой адрес.

В конце статьи Ксения подчеркнула, что интернет-пользователям и соотечественникам не стоит обращать внимание на подобных людей. «Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?» — спрашивает знаменитость.