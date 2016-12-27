На днях в Сети разгорелся настоящий скандал на почве нескольких постов 41-летней Божены Рынски, которые были посвящены погибшим в авиакатастрофе журналистам. Теперь свое мнение о светском обозревателе решила высказать 35-летняя Ксения Собчак, которая назвала ее «не вполне здоровой».
Недавно в СМИ появилась новость о крушении самолета Ту-154 неподалеку от побережья в районе Сочи. Многие звезды выразили свои соболезнования семьям 92 погибших. Среди знаменитостей, посвятивших в своих соцсетях публикации этой трагедии, оказалась и Божена Рынска, которая радовалась произошедшему.
Ксения Собчак, будучи колумнистом журнала «Сноб», также решила прокомментировать скандальную публикацию Божены. «Чем заслужили столько общественного внимания слова человека, не вполне здорового в узкомедицинском смысле? Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать», — начала телеведущая.
«Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница», — добавляет знаменитость, а далее поясняет, что Рынски получает удовольствие от каждого критичного комментария в свой адрес.
В конце статьи Ксения подчеркнула, что интернет-пользователям и соотечественникам не стоит обращать внимание на подобных людей. «Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?» — спрашивает знаменитость.
Если она нездорова, то зачем ее добивать??? Надо указать ей на то, что неправильно
А Собчак бы помолчала....
Ксения в психиатры пошла?
Жги, Ксюха!
Это Ксения о себе
Ксюша, ты теперь долюбленная, у тебя муж сын. Сгинь пожалуйста с наших гла
Впервые прониклась уважением к собчак. Умница, все верно сказала
правильно все говорит
собчак чуток поумнела(это как дрессировка), поняла что если хорошую из себя строить - больше выгоды получит, но не искренне все, никто не верит!!
Собчак знает ситуэйшн изнутри. Давно поди сама сняла костюм какашки? И одолжила поносить