В феврале 2017 года грядет большая премьера — на большие экраны выходит фантастический блокбастер «Защитники». Исполнителями заглавной песни «Сумасшедший русский» стали Елена Темникова и рэпер ST. 26 декабря на их саундтрек был снят клип в тематике фильма. Каких сюрпризов нам ждать от премьеры, узнавал Woman.ru.

1 2 3 ... 15 Елена Темникова и рэпер ST сняли клип на свой саундтрек к фильму «Защитники»

26 декабря прошли съемки клипа Елены Темниковой и ST на песню «Сумасшедший русский» — саундтрека к фильму «Защитники». Видео стало музыкальной версией фантастического блокбастера о супергероях.

Персонажи клипа попадают в секретную лабораторию, где проводят опыты над животными и людьми. Режиссер наделил Елену Темникову и ST способностями супергероев. В съемках принимала участие вся команда «Защитников», поэтому артисты считают, что их клип — это маленький фильм, в котором отсутствуют привычные каноны музыкальных видеороликов. Певица подчеркнула, что эта работа не похожа на все ее предыдущие.

«Здесь нет гламура и красивых крупных кадров. Я чувствую большую ответственность за это видео», — призналась Елена Темникова.

Звезда также рассказала, что с ST она знакома давно, и им было комфортно работать вместе как в студии звукозаписи, так и на съемочной площадке.

(Александр Степанов, он же рэпер ST, — прим. Woman.ru) всегда заботился о том, чтобы я не мерзла», — поделилась с нами певица. «Мы снимались в холодном подвале и Сашавсегда заботился о том, чтобы я не мерзла», — поделилась с нами певица.

Как и все мы, Елена ждет премьеры фильма и клипа, которые состоятся в один день — 23 февраля 2017 года.

«Я очень люблю фэнтези, а если учитывать, что для российского кинематографа это неизбитый жанр, интерес к картине возрастает вдвойне», — в завершении разговора добавила Темникова.