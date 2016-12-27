26 декабря прошли съемки клипа Елены Темниковой и ST на песню «Сумасшедший русский» — саундтрека к фильму «Защитники». Видео стало музыкальной версией фантастического блокбастера о супергероях.
Персонажи клипа попадают в секретную лабораторию, где проводят опыты над животными и людьми. Режиссер наделил Елену Темникову и ST способностями супергероев. В съемках принимала участие вся команда «Защитников», поэтому артисты считают, что их клип — это маленький фильм, в котором отсутствуют привычные каноны музыкальных видеороликов. Певица подчеркнула, что эта работа не похожа на все ее предыдущие.
Звезда также рассказала, что с ST она знакома давно, и им было комфортно работать вместе как в студии звукозаписи, так и на съемочной площадке.
Как и все мы, Елена ждет премьеры фильма и клипа, которые состоятся в один день — 23 февраля 2017 года.
«Я очень люблю фэнтези, а если учитывать, что для российского кинематографа это неизбитый жанр, интерес к картине возрастает вдвойне», — в завершении разговора добавила Темникова.