27 декабря в столице прошла самая долгожданная премьера года. Андрей Кравчук, Константин Эрнст и Данила Козловский представили звездам ленту «Викинг». 35-летний Игорь Петренко не смог пропустить такое событие и пришел в кинотеатр «Октябрь» вместе со своей 25-летней беременной женой Кристиной Бродской.

1 2 3 ... 12 Игорь Петренко появился на премьере вместе со своей беременной супругой

Игорь Петренко и Кристина Бродская вместе воспитывают дочь Софию-Каролину, которая родилась у них 24 декабря 2014 года. А в октябре 2016-го, во время кинофестиваля «Евразийский мост», проходившего в Крыму, стало известно, что супруга актера вновь беременна.

В кинотеатре «Октябрь» Игорь появился вместе со своей женой, которая и не пыталась скрыть, что находится в интересном положении, хотя ранее пара не давала никаких официальных комментариев прессе на эту тему.

Напомним, что для Петренко это будет четвертый ребенок. Сыновей Матвея и Корнея актеру родила его бывшая супруга Екатерина Климова.