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В 2016 году 28-летняя Паулина Андреева стала самой яркой российской актрисой. Журналисты пристально следили буквально за каждым шагом девушки. В прессе обсуждали ее роли в нашумевших проектах, светские выходы и, конечно, роман с Федором Бондарчуком. Паулина не раз становилась героиней всевозможных рейтингов, в частности, оказалась в числе самых красивых женщин России по версии Woman.ru. Почему мы считаем 2016-й годом Паулины Андреевой, читайте в нашем материале.

1 2 3 ... 39 В 2016 году все СМИ писали о Паулине Андреевой

В минувшем году журналисты и интернет-пользователи практически с одинаковым рвением обсуждали как отношения Паулины Андреевой с известным режиссером, так и ее запоминающиеся роли. В марте в российские СМИ просочилась информация, что из-за актрисы 49-летний Федор Бондарчук разводится со своей супругой Светланой. Ни Федор, ни Паулина слухи не подтверждали, но и не отрицали, что между ними что-то есть.

Судьбоносное знакомство

Поговаривают, что режиссер впервые увидел Паулину Андрееву на сцене МХТ в комедийной постановке «№ 13D». В этом спектакле актриса играет секретаршу Джейн Уорзингтон, которая разгуливает по сцене в сексуальном нижнем белье. Неудивительно, что девушка запала в сердце Федора Бондарчука, и он пообещал друзьям, что обязательно ее добьется.

В интервью «Комсомольской правде» кастинг-директор «Мосфильма» Марина Иевлева рассказала, что у Паулины Андреевой всегда было много поклонников, но она никому не отвечала взаимностью. «Андреева знает себе цену. Когда она еще не была известной, на кастинги приходила как прима: голову держала высоко. Я ее мысленно назвала акулой. Было видно: она понимает, что хороша. Неудач не боялась. Знаю, что за ней пытались ухаживать и режиссеры, и артисты, но она держала дистанцию. Говорила, что замуж не торопится — ждет свою судьбу», — отметила Иевлева.

Судя по всему, свою судьбу актриса все же дождалась. Летом Паулина Андреева заставила журналистов и поклонников заговорить о ней с новой силой. На закрытии кинофестиваля «Кинотавр», который прошел в июне, девушка-загадка появилась на красной дорожке под руку с Федором Бондарчуком. Это выход стал первым для звездной пары. Паулина выглядела просто восхитительно в облегающем платье с эффектным разрезом от Maison Bohemique, который дополнила украшениями от Tiffany&Co стоимостью в 10 335 000 рублей. А режиссер не сводил с актрисы влюбленных глаз.

Свадьба не за горами

После этого феерического появления на публике всем стало понятно, что у пары все серьезно. Журналисты принялись искать новые подробности и выяснили, что Федор и Паулина уже несколько месяцев живут вместе. Актриса познакомила возлюбленного со своей семьей в Санкт-Петербурге, а тот, в свою очередь, представил даму сердца родным и друзьям. А совсем скоро, если верить прессе, Паулина Андреева станет законной женой режиссера. Говорят, что возлюбленные активно готовятся к свадьбе.

Чтобы наконец расставить все точки над «i», Федор Бондарчук решил прокомментировать свою личную жизнь и избавить Паулину Андрееву от статуса «разлучницы».

«Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно. Но вот то, что все сразу начали писать про мою личную жизнь, и как все это произошло — абсолютное вранье. Просто закончился один этап и начался другой. Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы предпочитали это не афишировать», — заявил Федор в интервью журналу Hello!.

Но секрет успеха и стремительного взлета карьеры Паулины Андреевой кроются не только в бурном романе с Федором Бондарчуком. Девушка с необычным именем и внешностью голливудской звезды покорила всех зрителей сериала «Оттепель». В персонажа Паулины Андреевой, раскованную певицу Дину, которая проникновенно тянула, глядя в глаза герою Евгения Цыганова: «Ах, как я была влюблена! Мой друг, и что теперь?» — безответно влюбились тысячи российских мужчин.

Разносторонняя личность

Кстати, в картине Валерия Тодоровского Паулина Андреева продемонстрировала не только актерский, но и вокальный талант. Она сама исполнила главную песню сериала, написанную для нее Константином Меладзе. Композитор был в восторге от работы актрисы.

«Она никогда не пела раньше. Мы записали песню дважды. Сначала она ее спела просто, чтобы я прикинул, как это может звучать. И во второй раз она записала песню набело, после окончания съемок. Разница была колоссальная. Прожив роль, она пела просто безупречно. Такое чудо!» — рассказал музыкант в интервью «Коммерсанту».

А затем был эротический триллер «Саранча», где Паулина Андреева сыграла вместе со звездой «Дуэлянта» Петром Федоровым. В ленте, которая на треть состоит из постельных сцен, Паулина Андреева зажгла не по-детски и доказала, что ради искусства готова на многое. Кинокритики буквально в один голос заявили, что она превзошла Анастейшу из «Пятьдесяти оттенков серого».

Обнажиться актрисе пришлось и в сериале «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Казалось бы, Паулине Андреевой с ее безупречной фигурой, природной харизмой и женским очарованием стесняться нечего. Однако к откровенным сценам звезда подходит крайне осторожно.

«Я не согласна с мнением, что актриса должна свободно и спокойно обнажаться, что ее обнаженное тело — такой же инструмент, как и другие в актерском арсенале. Все-таки я считаю, что моя нагота — это мое личное дело. Так что кое-что по моей просьбе было скорректировано. Мы подробно прорабатывали все эти сцены в одежде. Каждое движение было отрепетировано, как в балете», — рассказала Паулина в одном из своих интервью.

Сегодня именитые режиссеры осыпают талантливую актрису предложениями. Одним словом, без дела Паулина не сидит: она играет в театре и покоряет кинематограф. Недавно знаменитость приступила к съемкам в фильме Александра Молочникова, где встретилась на одной площадке с Федором Бондарчуком. В картине Паулина играет сразу двух героинь — сестер-близнецов. Одна из них, согласно столичной мифологии, — жена Зевса, богиня любви Афродита.

«В детстве я очень любила «Мифы Древней Греции». Афродита мне нравилась особенно — она карала тех, кто отвергал любовь, и благоволила к тем, кто любовь принимал. Она сама была любовью, пронизывающей весь мир, богиней жизни и вечной весны», — рассказала Woman.ru актриса.

Будущая икона стиля

Красотой и обаянием Паулины Андреевой восхищаются не только ее коллеги по кино, но и именитые российские дизайнеры. Не смогли устоять перед роскошной брюнеткой модельеры российского бренда Maison Bohemique. На презентации новой коллекции Maison Bohemique в Podium Concept Store в Москве девушка уже официально вошла в число «муз» модельеров, наряду с коллегами Аней Чиповской, Викторией Исаковой и Светланой Устиновой.

Это и неудивительно, ведь Паулина Андреева относится к редкому типажу девушек, на которых одинаково гармонично смотрятся и вечерние платья в пол, и джинсы с футболками.

Яркую внешность актрисы и ее сексуальность отметил и дизайнер Денис Симачев. «С Паулиной меня познакомил Федя на одной из вечеринок «Кинотавра» этим летом. У нее такой не русский типаж, я бы сказал, лос-анджелесский. Очень эффектная девушка. Худая, с длинными ногами. Она образец модельной внешности — хоть сейчас на подиум», — рассказал модельер «СтарХиту»

Однако сама Паулина Андреева принцессой и неземной красавицей себя не считает, а довольно иронично относится к своей внешности.

«Я никогда в жизни не хотела в себе ничего изменить и никогда не испытывала комплексов, связанных с внешностью. Однако меня шокировало активное обсуждение, например, формы моих ушей. Кстати, когда кто-то плохо пишет об их дочери, мои родители сразу хотят найти этого человека и поговорить. Но я провела с ними работу, и теперь они поняли, как все это устроено. А что касается «шепотков» за спиной... Посещая светские мероприятия, я скорее являюсь наблюдателем, нежели участником. Поэтому меня мало интересует, кто мне улыбается и что через минуту говорит, отойдя в сторону. Это не мои друзья и не близкие мне люди, поэтому все в порядке», — призналась Андреева в интервью газете «Известия».

Жизнь без соцсетей

В отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса, Паулина Андреева не выкладывает свои снимки в соцсети каждые полчаса. Интервью актриса дает редко, да и вообще по меркам звезд ведет себя крайне скромно. И именно благодаря этой закрытости актриса вызывает еще больший интерес к своей персоне. Однажды Паулина сказала, что не стремится выставлять свою жизнь на обозрение, поскольку просто не хочет выслушивать негативные комментарии в свой адрес и лишний раз переживать.

Паулина Андреева является примером для многих девушек. Несмотря на свою востребованность, природную красоту и успех в личной жизни, актриса не страдает звездной болезнью и придерживается одного простого правила: «Скромность дороже золота». Паулине не боится быть собой и уверенно идет к своей цели, с легкостью преодолевая все препятствия на своем пути.

Woman.ru желает Паулине Андреевой творческих побед, благополучия, любви и гармонии в 2017 году!