В 2016 году 28-летняя Паулина Андреева стала самой яркой российской актрисой. Журналисты пристально следили буквально за каждым шагом девушки. В прессе обсуждали ее роли в нашумевших проектах, светские выходы и, конечно, роман с Федором Бондарчуком. Паулина не раз становилась героиней всевозможных рейтингов, в частности, оказалась в числе самых красивых женщин России по версии Woman.ru. Почему мы считаем 2016-й годом Паулины Андреевой, читайте в нашем материале.
В минувшем году журналисты и интернет-пользователи практически с одинаковым рвением обсуждали как отношения Паулины Андреевой с известным режиссером, так и ее запоминающиеся роли. В марте в российские СМИ просочилась информация, что из-за актрисы 49-летний Федор Бондарчук разводится со своей супругой Светланой. Ни Федор, ни Паулина слухи не подтверждали, но и не отрицали, что между ними что-то есть.
Судьбоносное знакомство
Поговаривают, что режиссер впервые увидел Паулину Андрееву на сцене МХТ в комедийной постановке «№ 13D». В этом спектакле актриса играет секретаршу Джейн Уорзингтон, которая разгуливает по сцене в сексуальном нижнем белье. Неудивительно, что девушка запала в сердце Федора Бондарчука, и он пообещал друзьям, что обязательно ее добьется.
Судя по всему, свою судьбу актриса все же дождалась. Летом Паулина Андреева заставила журналистов и поклонников заговорить о ней с новой силой. На закрытии кинофестиваля «Кинотавр», который прошел в июне, девушка-загадка появилась на красной дорожке под руку с Федором Бондарчуком. Это выход стал первым для звездной пары. Паулина выглядела просто восхитительно в облегающем платье с эффектным разрезом от Maison Bohemique, который дополнила украшениями от Tiffany&Co стоимостью в 10 335 000 рублей. А режиссер не сводил с актрисы влюбленных глаз.
Свадьба не за горами
После этого феерического появления на публике всем стало понятно, что у пары все серьезно. Журналисты принялись искать новые подробности и выяснили, что Федор и Паулина уже несколько месяцев живут вместе. Актриса познакомила возлюбленного со своей семьей в Санкт-Петербурге, а тот, в свою очередь, представил даму сердца родным и друзьям. А совсем скоро, если верить прессе, Паулина Андреева станет законной женой режиссера. Говорят, что возлюбленные активно готовятся к свадьбе.
Чтобы наконец расставить все точки над «i», Федор Бондарчук решил прокомментировать свою личную жизнь и избавить Паулину Андрееву от статуса «разлучницы».
Но секрет успеха и стремительного взлета карьеры Паулины Андреевой кроются не только в бурном романе с Федором Бондарчуком. Девушка с необычным именем и внешностью голливудской звезды покорила всех зрителей сериала «Оттепель». В персонажа Паулины Андреевой, раскованную певицу Дину, которая проникновенно тянула, глядя в глаза герою Евгения Цыганова: «Ах, как я была влюблена! Мой друг, и что теперь?» — безответно влюбились тысячи российских мужчин.
Разносторонняя личность
Кстати, в картине Валерия Тодоровского Паулина Андреева продемонстрировала не только актерский, но и вокальный талант. Она сама исполнила главную песню сериала, написанную для нее Константином Меладзе. Композитор был в восторге от работы актрисы.
«Она никогда не пела раньше. Мы записали песню дважды. Сначала она ее спела просто, чтобы я прикинул, как это может звучать. И во второй раз она записала песню набело, после окончания съемок. Разница была колоссальная. Прожив роль, она пела просто безупречно. Такое чудо!» — рассказал музыкант в интервью «Коммерсанту».
А затем был эротический триллер «Саранча», где Паулина Андреева сыграла вместе со звездой «Дуэлянта» Петром Федоровым. В ленте, которая на треть состоит из постельных сцен, Паулина Андреева зажгла не по-детски и доказала, что ради искусства готова на многое. Кинокритики буквально в один голос заявили, что она превзошла Анастейшу из «Пятьдесяти оттенков серого».
Обнажиться актрисе пришлось и в сериале «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Казалось бы, Паулине Андреевой с ее безупречной фигурой, природной харизмой и женским очарованием стесняться нечего. Однако к откровенным сценам звезда подходит крайне осторожно.
Сегодня именитые режиссеры осыпают талантливую актрису предложениями. Одним словом, без дела Паулина не сидит: она играет в театре и покоряет кинематограф. Недавно знаменитость приступила к съемкам в фильме Александра Молочникова, где встретилась на одной площадке с Федором Бондарчуком. В картине Паулина играет сразу двух героинь — сестер-близнецов. Одна из них, согласно столичной мифологии, — жена Зевса, богиня любви Афродита.
«В детстве я очень любила «Мифы Древней Греции». Афродита мне нравилась особенно — она карала тех, кто отвергал любовь, и благоволила к тем, кто любовь принимал. Она сама была любовью, пронизывающей весь мир, богиней жизни и вечной весны», — рассказала Woman.ru актриса.
Будущая икона стиля
Красотой и обаянием Паулины Андреевой восхищаются не только ее коллеги по кино, но и именитые российские дизайнеры. Не смогли устоять перед роскошной брюнеткой модельеры российского бренда Maison Bohemique. На презентации новой коллекции Maison Bohemique в Podium Concept Store в Москве девушка уже официально вошла в число «муз» модельеров, наряду с коллегами Аней Чиповской, Викторией Исаковой и Светланой Устиновой.
Это и неудивительно, ведь Паулина Андреева относится к редкому типажу девушек, на которых одинаково гармонично смотрятся и вечерние платья в пол, и джинсы с футболками.
Однако сама Паулина Андреева принцессой и неземной красавицей себя не считает, а довольно иронично относится к своей внешности.
«Я никогда в жизни не хотела в себе ничего изменить и никогда не испытывала комплексов, связанных с внешностью. Однако меня шокировало активное обсуждение, например, формы моих ушей. Кстати, когда кто-то плохо пишет об их дочери, мои родители сразу хотят найти этого человека и поговорить. Но я провела с ними работу, и теперь они поняли, как все это устроено. А что касается «шепотков» за спиной... Посещая светские мероприятия, я скорее являюсь наблюдателем, нежели участником. Поэтому меня мало интересует, кто мне улыбается и что через минуту говорит, отойдя в сторону. Это не мои друзья и не близкие мне люди, поэтому все в порядке», — призналась Андреева в интервью газете «Известия».
Жизнь без соцсетей
В отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса, Паулина Андреева не выкладывает свои снимки в соцсети каждые полчаса. Интервью актриса дает редко, да и вообще по меркам звезд ведет себя крайне скромно. И именно благодаря этой закрытости актриса вызывает еще больший интерес к своей персоне. Однажды Паулина сказала, что не стремится выставлять свою жизнь на обозрение, поскольку просто не хочет выслушивать негативные комментарии в свой адрес и лишний раз переживать.
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Паулина Андреева является примером для многих девушек. Несмотря на свою востребованность, природную красоту и успех в личной жизни, актриса не страдает звездной болезнью и придерживается одного простого правила: «Скромность дороже золота». Паулине не боится быть собой и уверенно идет к своей цели, с легкостью преодолевая все препятствия на своем пути.
Woman.ru желает Паулине Андреевой творческих побед, благополучия, любви и гармонии в 2017 году!
Она прекрасна