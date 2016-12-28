41-летняя журналистка Божена Рынска дала откровенное интервью телеканалу «Дождь» и объяснила, почему после крушения Ту-154 написала в Facebook шокирующий пост о своих погибших коллегах.

1 2 3 ... 11 Божена Рынска пояснила свои слова в адрес журналистов, погибших в авиакатастрофе Ту-154

На днях в Сети разгорелся настоящий скандал на почве нескольких постов 41-летней Божены Рынски, которые были посвящены погибшим в авиакатастрофе журналистам. Светский обозреватель удалила публикации, но это ей не помогло — интернет-сообщество резко осудило скандальные высказывания Рынски, и недавно на нее даже едва не напали.

Божена решила прояснить ситуацию и рассказать, почему она настолько негативно относится к сотрудникам канала НТВ, в интервью их коллегам с телеканала «Дождь»: «Я испытывала страшные мучения, когда меня целый год травило НТВ. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу сделать после того раза, это попытки самоубийства. Это осада».