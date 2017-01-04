1 2 3 ... 25 Анастасия Квитко стала настоящим открытием 2016 года

Это сейчас Анастасия Квитко — звезда номер один, однако еще год назад она не могла похвастаться армией поклонников и огромным количеством публикаций в прессе. В конце 2015 года девушка получила предложение о работе от компании рэпера Канье Уэста и переехала в США. С того момента ее жизнь изменилась на 360 градусов. Мы же решили вспомнить, через какие тернии модели пришлось пройти на пути к своему успеху.

Как Бейонсе

Анастасия Квитко родилась 25 ноября 1994 года в Калининграде. В детстве будущая звезда занималась легкой атлетикой, однако мечтала отнюдь не о спортивной карьере. Одним из самых сокровенных желаний Насти было стать актрисой.

В подростковом возрасте, насмотревшись клипов Бейонсе, Квитко демонстрировала свои таланты, зажигая прямо перед зеркалом. Уже тогда Настя знала, что прославится на весь мир.

В 17 лет девушка начала карьеру модели. Но очень скоро творческие амбиции завели ее далеко за пределы родного города. В интернете ее заметил известный московский фотограф Анвар Норов. Получив предложение о сотрудничестве, Анастасия без раздумий переехала в столицу.

Москва слезам не верит

Уехав из Калининграда, Анастасия начала стремительно развивать карьеру в Москве. Предложения сыпались на девушку как из рога изобилия, и она постоянно участвовала в различных фотосессиях. Однако стать суперзвездой на родине у Квитко не получалось, поэтому она все время стремилась в Штаты.

Спустя 2 года после переезда в столицу Насте поступило выгодное предложение о сотрудничестве с модным брендом, который принадлежит рэперу Канье Уэсту.

По всей видимости, Канье в Анастасии как раз привлекли пышные формы, из-за которых теперь ее сравнивают с Ким Кардашьян. На предложение Квитко ответила согласием и начала паковать чемоданы.

Американская мечта

Русская красавица с аппетитными формами сразу же очаровала американцев. Настя не только снималась в многочисленных волнующих фотосессиях, но и принимала участие в утреннем испаноязычном шоу Un Nuevo Día, выходящим на телеканале Telemundo. Незнание языка не помешало стать Квитко настоящим украшением передачи. Девушка всегда появлялась в кадре в спортивной форме, платье или бикини, которые выгодно подчеркивали ее женственную фигуру , и сходу сражала телезрителей наповал.

Засветившись на телевидении, Анастасия стала получать еще больше предложений по работе. Летом модель снялась в клипе Pitbull и Yandel на песню Ay mi Dios, где раскрыла все грани своего таланта.

Сейчас карьера Квитко стремительно идет в гору. В эксклюзивном интервью нашему порталу девушка рассказала, что уже в 2017 году планирует наконец осуществить свою детскую мечту и сняться в кино. Модель также призналась, что в ближайшее время готовится к еще одному важному событию в своей жизни — запуску собственной линии бьюти-продуктов, которые будут продаваться по всему миру.

Все натуральное, все свое

Несмотря на то, что Анастасия упорно отрицает, что когда-либо ложилась под нож пластического хирурга, многие недоброжелатели подозревают ее в неискренности. Причем чаще всего в натуральности форм девушки сомневаются именно ее соотечественники. В силу своего сильного характера Квитко игнорирует критику, попросту не желая притягивать к себе лишний негатив.

К тому же главным секретом своей популярности модель считает вовсе не фигуру, а особую притягательную энергетику. Мы же убеждены в том, что Анастасия действительно обладает каким-то удивительным талантом очаровывать. Именно поэтому у героини этого материала изначально не было других конкурентов, которые могли бы разделить с ней гордое звание «Прорыв года».