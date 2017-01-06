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Громкий развод Джонни Деппа и Эмбер Херд
23 мая 2016 года Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом, с которым прожила чуть более года в законном браке. Истинной причиной, по словам актрисы, стало то, что исполнитель главной роли «Пиратов Карибского моря» неоднократно поднимал на нее руку. По словам девушки, она начала всерьез опасаться за свою жизнь. В суд Эмбер представила фото и видеозаписи. Как заявляла Херд, Депп хотел договориться с ней и купить ее молчание
Как и в предыдущие годы, в 2016-м произошло немало громких событий, вызвавших широкий общественный резонанс. Ограбление Ким Кардашьян в Париже, избиение Эмбер Херд Джонни Деппом, нудистские наклонности Орландо Блума, а также допинговый скандал — в нашей подборке только самые «горячие» истории.
Я не верю, что Бред Пит обижал своих детей.
Я не верю, что Бред Пит обижал своих детей.
Взрослый мужик - фанат Бибера, пробивающийся к нему за автографом?! Да я б ему сама в челюсть двинула! Ну и мужчины, жесть