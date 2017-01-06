06.01.2017
Woman.ru продолжает публиковать серию ежегодных рейтингов самых заметных и значимых, на наш взгляд, фактов и событий из жизни отечественных и зарубежных знаменитостей. Посмотреть все рейтинги вы, дорогие читательницы, можете в специально созданном для этого разделе, где вас ждут список громких расставаний, шорт-лист самых красивых женщин и многое другое. На очереди — главные скандалы года, в которые оказались втянуты зарубежные звезды.
  • Эмбер Херд
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    Громкий развод Джонни Деппа и Эмбер Херд

    23 мая 2016 года Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом, с которым прожила чуть более года в законном браке. Истинной причиной, по словам актрисы, стало то, что исполнитель главной роли «Пиратов Карибского моря» неоднократно поднимал на нее руку. По словам девушки, она начала всерьез опасаться за свою жизнь. В суд Эмбер представила фото и видеозаписи. Как заявляла Херд, Депп хотел договориться с ней и купить ее молчание

Как и в предыдущие годы, в 2016-м произошло немало громких событий, вызвавших широкий общественный резонанс. Ограбление Ким Кардашьян в Париже, избиение Эмбер Херд Джонни Деппом, нудистские наклонности Орландо Блума, а также допинговый скандал — в нашей подборке только самые «горячие» истории.