Громкий развод Джонни Деппа и Эмбер Херд



23 мая 2016 года Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом, с которым прожила чуть более года в законном браке. Истинной причиной, по словам актрисы, стало то, что исполнитель главной роли «Пиратов Карибского моря» неоднократно поднимал на нее руку. По словам девушки, она начала всерьез опасаться за свою жизнь. В суд Эмбер представила фото и видеозаписи. Как заявляла Херд, Депп хотел договориться с ней и купить ее молчание