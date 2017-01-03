На прошедшей неделе Айза Анохина вводила в моду новый вид селфи с мужскими ногами, Екатерина Скулкина показывала, как правильно выходить из бара утром, а Алена Водонаева вспоминала детство.

1 2 3 ... 21 Кажется, Дед Мороз Алексей Воробьев серьезно превысил скорость на своих волшебных санях

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Instagram и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе