Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Instagram и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе
Звезды в Instagram: самые интересные снимки недели
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Вот это косища у Маруси .. Да и вообще, она красавица.