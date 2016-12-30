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Ольга Бузова не скрывала, что не представляет, как будет отмечать Новый год. Однако свои последние фотографии телеведущая выкладывала из Парижа. Логично было предположить, что звезда собирается встретить новую жизнь в самом романтичном городе мира. Ведь в жизни Ольги после развода с Дмитрием романтики стало намного меньше. Впрочем, 30 декабря Бузова появилась у здания Мещанского отдела ЗАГСа в Москве. Может, телеведущая решила исполнить свое обещание и отпраздновать Новый год на Красной площади в столице?
До самого сказочного праздника осталось совсем мало времени, и уже практически все отечественные звезды решили, как и где они будут встречать наступающий год огненного петуха. Большая часть знаменитостей, конечно, собирается праздновать в кругу семьи, однако нашлись и те, кто планирует полностью посвятить себя работе.
Всех с Новым Годом ! Добра.МИРА . больших удач и много денег !!!