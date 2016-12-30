Всем известна поговорка «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Поэтому большая часть людей предпочитает отмечать такой праздник в кругу родственников или друзей. Однако для звезд новогодняя ночь — одна из самых прибыльных, поэтому некоторые из них стараются посвятить себя работе. Woman.ru расскажет о том, где, как и с кем российские знаменитости будут встречать 2017-й год.

1 2 3 ... 23 Ольга Бузова не скрывала, что не представляет, как будет отмечать Новый год. Однако свои последние фотографии телеведущая выкладывала из Парижа. Логично было предположить, что звезда собирается встретить новую жизнь в самом романтичном городе мира. Ведь в жизни Ольги после развода с Дмитрием романтики стало намного меньше. Впрочем, 30 декабря Бузова появилась у здания Мещанского отдела ЗАГСа в Москве. Может, телеведущая решила исполнить свое обещание и отпраздновать Новый год на Красной площади в столице?

До самого сказочного праздника осталось совсем мало времени, и уже практически все отечественные звезды решили, как и где они будут встречать наступающий год огненного петуха. Большая часть знаменитостей, конечно, собирается праздновать в кругу семьи, однако нашлись и те, кто планирует полностью посвятить себя работе.