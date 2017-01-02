Много лет подряд в новогодние праздники мы обязательно узнаем какие-то хорошие новости, непременно связанные с грядущим или уже свершившимся пополнением в семье. Вот и на этот раз певица Полина Гагарина заговорила о своем интересном положении, а телеведущий Вячеслав Манучаров поделился радостной новостью о том, что стал отцом в третий раз.

1 2 3 4 5 Полина Гагарина наконец-то подтвердила свою беременность

О том, что Полина Гагарина ждет ребенка от своего супруга Дмитрия Исхакова впервые заговорили еще осенью. Однако знаменитость не торопилась подтверждать эту информацию, а ее официальный представитель давал прессе комментарии, которые еще больше всех запутывали.

Однако от выступления к выступлению (звезда продолжала активно выступать и сниматься в новогодних передачах для разных каналов) наряды Полины становились все просторнее, и в какой-то момент тайное стало явным само собой. Мы были уверены, что певица будет хранить молчание до самых родов, но этого не произошло.

Во время финального концерта участников шоу «Голос-5» 29-летняя певица на всю страну сказала, что скоро станет мамой. Признание звезда сделала после того, как ведущий программы Дмитрий Нагиев пошутил, отметив, что она похожа на Фрекен Бок.