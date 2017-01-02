О том, что Полина Гагарина ждет ребенка от своего супруга Дмитрия Исхакова впервые заговорили еще осенью. Однако знаменитость не торопилась подтверждать эту информацию, а ее официальный представитель давал прессе комментарии, которые еще больше всех запутывали.
Однако от выступления к выступлению (звезда продолжала активно выступать и сниматься в новогодних передачах для разных каналов) наряды Полины становились все просторнее, и в какой-то момент тайное стало явным само собой. Мы были уверены, что певица будет хранить молчание до самых родов, но этого не произошло.
Во время финального концерта участников шоу «Голос-5» 29-летняя певица на всю страну сказала, что скоро станет мамой. Признание звезда сделала после того, как ведущий программы Дмитрий Нагиев пошутил, отметив, что она похожа на Фрекен Бок.
Фрекен Бок? Нагиев представляет, как выглядит Фрекен Бок или лишь бы сказать? А Полина просто светится.. Поздравляю от всей души! Здоровья маме и малышу!!
ого как ее разнесло
Что значит разнеслр?? Девушка беременна - этим все сказано. И ей это положение очень идёт. Счастья ей и её семье!!!
Что значит разнеслр?? Девушка беременна - этим все сказано. И ей это положение очень идёт. Счастья ей и её семье!!!