Всего 12 часов назад в аккаунте популярного телеведущего и актера появилась трогательная фотография, на которой изображены крохотные пяточки младенца. Под ней молодой отец поставил один (но зато какой!) хэштег, явно стоящий тысячи других слов — #Уменяродился сын!
Подписчики тут же принялись поздравлять Вячеслава и его супругу с радостным событием и оставили под этим постом уже более 200 комментариев с пожеланиями здоровья и счастья малышу и его родителям. Нам остается только присоединится к этим теплым словам!
Поздравляем! А супруга его кто? Американка или уже другая?