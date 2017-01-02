Не зря говорят, что новогодние праздники — это время чудес, когда у каждого есть возможность получить тот самый подарок, о котором так долго мечтал. Так Вячеслав Манучаров вновь стал отцом. О радостном событии гордый папа лично рассказал в Instagram.

1 2 3 4 5 2017 год начался для Вячеслава Манучарова с радостного события

Всего 12 часов назад в аккаунте популярного телеведущего и актера появилась трогательная фотография, на которой изображены крохотные пяточки младенца. Под ней молодой отец поставил один (но зато какой!) хэштег, явно стоящий тысячи других слов — #Уменяродился сын!

Подписчики тут же принялись поздравлять Вячеслава и его супругу с радостным событием и оставили под этим постом уже более 200 комментариев с пожеланиями здоровья и счастья малышу и его родителям. Нам остается только присоединится к этим теплым словам!