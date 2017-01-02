Ко встрече Нового года звезды относятся по-разному: одни предпочитают посидеть в тихом семейном кругу, а другие устраивают шумные гуляния с большим количеством приглашенных. Дарья Жукова закатила вечеринку, пригласив на нее лишь самых близких друзей. Среди них — супермодель Карли Клосс, гламурный журналист Дерек Бласберг, сэр Пол Маккартни и многие другие.

1 2 3 4 5 Первый день Нового года Дарья Жукова встретила вместе с детьми и друзьями на яхте у Карибских островов

Год Огненного Петуха Дарья Жукова встретила на яхте своего супруга Романа Абрамовича у берегов знаменитого острова Сент-Бартс. Попасть на такую вечеринку хотели бы многие, однако, по традиции, Жукова пригласила лишь самых близких.

Американский журналист Дерек Бласберг, не только веселился, но и не забывал публиковать в своем Instagram фото и видео с шумной вечеринки. Именно у него на странице мы увидели фото компании, одетой в банные халаты. На снимке запечатлены сам Дерек, Дарья Жукова с детьми Аароном и Леей, супермодель Карли Клосс и их друзья.