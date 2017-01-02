Западные СМИ продолжают обсуждать непростые отношения 52-летнего Брэда Питта и 41-летней Анджелины Джоли. На этот раз в иностранной прессе появилась информация о том, как некогда счастливая пара встретила Новый год.

1 2 3 4 5 Этот Новый год Брэд Питт запомнит надолго

Несмотря на то, что на рождественские праздники Анджелина Джоли позволила Брэду Питту встретиться с их детьми, сам Новый год голливудский актер провел в одиночестве. Как отмечает британский интернет-портал MailOnline со ссылкой на близкое окружение Питта, Джоли увезла детей в Колорадо.

По словам Брэда, которые стали известны западным журналистам, это «худшие новогодние праздники» в его жизни.

Поклонники джолипиттов до последнего хранили надежду на то, что семья все же воссоединится (хотя бы на праздники). Но новогоднего чуда не произошло.