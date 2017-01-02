02.01.2017
Западные СМИ продолжают обсуждать непростые отношения 52-летнего Брэда Питта и 41-летней Анджелины Джоли. На этот раз в иностранной прессе появилась информация о том, как некогда счастливая пара встретила Новый год. 
  • Брэд Питт
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    Этот Новый год Брэд Питт запомнит надолго

Несмотря на то, что на рождественские праздники Анджелина Джоли позволила Брэду Питту встретиться с их детьми, сам Новый год голливудский актер провел в одиночестве. Как отмечает британский интернет-портал MailOnline со ссылкой на близкое окружение Питта, Джоли увезла детей в Колорадо. 

По словам Брэда, которые стали известны западным журналистам, это «худшие новогодние праздники» в его жизни.

Поклонники джолипиттов до последнего хранили надежду на то, что семья все же воссоединится (хотя бы на праздники). Но новогоднего чуда не произошло. 

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