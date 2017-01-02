Несмотря на то, что на рождественские праздники Анджелина Джоли позволила Брэду Питту встретиться с их детьми, сам Новый год голливудский актер провел в одиночестве. Как отмечает британский интернет-портал MailOnline со ссылкой на близкое окружение Питта, Джоли увезла детей в Колорадо.
Поклонники джолипиттов до последнего хранили надежду на то, что семья все же воссоединится (хотя бы на праздники). Но новогоднего чуда не произошло.
а чего в одиночестве? мог бы поехать и к родителям, и к родственникам, и к друзьям, значит сам так захотел
Жуки, конечно лучше папы:(( Кто б сомневался.
а чего в одиночестве? мог бы поехать и к родителям, и к родственникам, и к друзьям, значит сам так захотел
Иди ко мне, Брэдушка, я тебя утешу 😚
Жалко Брэда. Наверно это ужасно, когда большая семья отказывается от тебя
А у самого улыбка до ушей. Рад что отделался от них