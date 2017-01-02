О том, что Оксана Самойлова ждет третьего малыша, слухи начали ходить еще осенью. Тогда внимательные фолловеры смогли рассмотреть на одном из видео, что плоский живот модели и бизнес-леди приобрел несвойственные округлые очертания. И... оказались правы!
2 января знаменитость выложила в свой Instagram кадр, на котором позирует вместе с мужем и обеими дочерьми в черном бикини. «Ничего необычного», — подписала снимок супруга рэпера Джигана, демонстрируя фолловерам весьма внушительный живот.
Те, в свою очередь, кинулись поздравлять Самойлову (за каких-то полчаса пост собрал более 70 тысяч «лайков» и почти 3 тысячи комментариев) и строить предположения о том, кто родится у супругов на сей раз. Многие, кстати, желают Оксане и Джигану третью дочку. Интересно, а о ком мечтает будущий отец?
Джиган уже на своей странице дал понять, что будет сын. Молодцы, рада за них! Что бы ни писали и не говорили злые языки, это крепкая семья, счастливые дети! Дай Бог всем; кто этого желает, здоровых детей!
Рада за них!!! По животу - мальчик.
Надеюсь, будет девочка)
У Джигана в Инстаграме написано, что мальчик будет. Рада за них! Отличная семья!
Красивая беременная) Очень ухоженная, молодец, Оксана!
Очень нравится их семья! Девчонки красотки!
Наконец то, он успокоится..
Диброва должна уже забеременеть до девочки)))