Похоже, в 2017 году нас снова ждет звездный бэби-бум. Полина Гагарина наконец-то заговорила о своем интересном положении, а вслед за ней и Оксана Самойлова, подписчики которой давно заподозрили, что она ждет ребенка, 2 января сама дала понять фолловерам, что снова беременна.

1 2 3 4 5 6 Оксана Самойлова перестала скрывать свою третью беременность

О том, что Оксана Самойлова ждет третьего малыша, слухи начали ходить еще осенью. Тогда внимательные фолловеры смогли рассмотреть на одном из видео, что плоский живот модели и бизнес-леди приобрел несвойственные округлые очертания. И... оказались правы!

2 января знаменитость выложила в свой Instagram кадр, на котором позирует вместе с мужем и обеими дочерьми в черном бикини. «Ничего необычного», — подписала снимок супруга рэпера Джигана, демонстрируя фолловерам весьма внушительный живот.

Те, в свою очередь, кинулись поздравлять Самойлову (за каких-то полчаса пост собрал более 70 тысяч «лайков» и почти 3 тысячи комментариев) и строить предположения о том, кто родится у супругов на сей раз. Многие, кстати, желают Оксане и Джигану третью дочку. Интересно, а о ком мечтает будущий отец?