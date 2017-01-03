Если Рождество 52-летний Брэд Питт и 41-летняя Анджелина Джоли отмечали вместе, то Новый год, к разочарованию фанатов, пара встретила врозь. Уставшая от бракоразводного процесса Джоли увезла детей на каникулы в Колорадо.

1 2 3 ... 10 На новогодние каникулы Анджелина Джоли увезла детей на горнолыжный курорт в Колорадо



На днях в Сети появились фотографии Анджелины Джоли, которая наслаждается отдыхом вместе с детьми на горнолыжном курорте Крестед Бьютт в штате Колорадо. 2 января актриса взяла на прогулку 10-летнюю Шайло и 8-летнего Нокса, заглянув с ними в местные магазины. Несмотря на далеко не жаркую погоду, Джоли разрешила детям полакомиться мороженым.



Для Брэда Питта эти каникулы оказались худшими в его жизни. Как признался актер западным СМИ, Новый год он был вынужден встретить в одиночестве. К сожалению, воссоединения семьи, как это произошло на Рождество, в первые дни 2017 года не случилось.