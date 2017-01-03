На днях в Сети появились фотографии Анджелины Джоли, которая наслаждается отдыхом вместе с детьми на горнолыжном курорте Крестед Бьютт в штате Колорадо. 2 января актриса взяла на прогулку 10-летнюю Шайло и 8-летнего Нокса, заглянув с ними в местные магазины. Несмотря на далеко не жаркую погоду, Джоли разрешила детям полакомиться мороженым.
Для Брэда Питта эти каникулы оказались худшими в его жизни. Как признался актер западным СМИ, Новый год он был вынужден встретить в одиночестве. К сожалению, воссоединения семьи, как это произошло на Рождество, в первые дни 2017 года не случилось.
Ничего страшного, мои племянники бегают зимой по дому полураздетые и босые и мороженое едят, я в детстве обожала грызть сосульки. Чем больше детей берегут от холода, тем хуже для их здоровья. Жаль детей укутанных в десять одежек, их горе-родители явно желают им зла.
Портит жизнь Шайло. ду-ра и п а т у н а я. Мозги девчушке промыла