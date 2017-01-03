Ровно девять лет назад не стало Александра Абдулова. О том, как сейчас живет его семья, поведала журналистам близкая подруга известного актера Ирина Дмитракова.

1 2 3 ... 8 Близкая подруга Александра Абдулова, Ирина Дмитракова, дала одному из российских ресурсов откровенное интервью, в котором рассказала, как растет дочь актера



3 января, в годовщину смерти Александра Абдулова, на сайте teleprogramma.pro вышло интервью 42-летней Ирины Дмитраковой, дружившей с покойным, которая поделилась подробностями жизни вдовы актера Юлии Абдуловой и дочери Жени. Ирина призналась, что проводит немало времени с 9-летней дочерью Абдулова и очень благодарна Юлии за доверие.

«Женька так похожа на Сашу! Во-первых, внешне — если посмотреть фотографии Саши и Жени — сразу видно, чья это дочь. В Жене есть хороший абдуловский потенциал. Она не может усидеть на месте, как и Саша», — описывает 9-летнюю Евгению Ирина Дмитракова. И правда, дочь Абдулова уже попробовала себя в роли актрисы, снявшись в комедии Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Кроме того, она активно развивает собственный YouTube-канал.



Но самое главное, как рассказала Дмитракова, Женя, которой скоро исполнится 10, до сих пор верит в чудеса. Через месяц актриса собирается взять дочь Абдулова на фестиваль «Рождественская мечта» в Великом Устюге. Евгения готовится к поездке и старается собрать подарки для 70 детей из детских домов, ради которых организовано двухдневное мероприятие.