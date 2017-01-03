В этом году звезды не поддались уговорам экспертов и не стали надевать красные наряды, чтобы встретить год Огненного Петуха. Вместо этого они выбрали самые разные праздничные аутфиты , среди которых особенно стоит отметить look хорошеющей день ото дня Аллы Пугачевой.

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Алла Пугачева встретила Новый год в рваных джинсах и футболке



Новый год Алла Пугачева встретила в шумной компании мужа Максима Галкина, семьи Юдашкиных, певца Александра Буйнова, а также других знаменитостей. Для звездной вечеринки 67-летняя звезда выбрала стильный комплект, который выгодно подчеркнул ее постройневшую фигуру.



Совместными фотографиями с Аллой Борисовной на днях поделились в своих Instagram певец Александр Буйнов и Марина Юдашкина. На снимках Пугачева позирует в рваных джинсах, футболке с принтом и кедах. В аналогичном стиле оделся и Максим Галкин.



А как кажется вам, идет ли Алле Пугачевый такой молодежный образ?