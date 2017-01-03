Новый год Алла Пугачева встретила в шумной компании мужа Максима Галкина, семьи Юдашкиных, певца Александра Буйнова, а также других знаменитостей. Для звездной вечеринки 67-летняя звезда выбрала стильный комплект, который выгодно подчеркнул ее постройневшую фигуру.
Совместными фотографиями с Аллой Борисовной на днях поделились в своих Instagram певец Александр Буйнов и Марина Юдашкина. На снимках Пугачева позирует в рваных джинсах, футболке с принтом и кедах. В аналогичном стиле оделся и Максим Галкин.
А как кажется вам, идет ли Алле Пугачевый такой молодежный образ?
Ну нельзя в 67 лет выглядеть лучше день ото дня.НЕЛЬЗЯ.Да есть которые выглядят хорошо..но девочек строить из себя не надо.
Ну сколько можно об одном и том же, ну бабушка она в молодежных шмотках, не нравитсяяяяяя
меня устраивает уже то что ее фото не подписывают "молодая мама", а просто "певица", одевается пусть как хочет, это ее личное дела, но девчушкой уже не стать, хоть наизнанку вывернись.
67 лет и этим все сказано
хорошо она выглядит по сравнению со средней статистической российской женщиной , ухожена , вещи дорогие , молодец ,что похудела .
Бабушка ку-ку. Скоро памперс оденет, а может уже и носит.
Мой возраст близок к Пугачевской, была для меня звездой 80-*****, сейчас она - утиль.
Моя ровесница, была звездой 80-90-***** прошлого века, сейчас она - утиль.
От этого не уйдешь...
Время назад не возвращается, Пугачева не хочет это признать, это плохо прежде всего ей.
Пугачева с Галкиным вырядились, как на субботник -полное неуважение к гостям. Безвкусица.