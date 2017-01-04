В октябре 2015 года Юлия Проскурякова и Игорь Николаев стали родителями очаровательной малышки Вероники. Несколько месяцев назад девочке исполнился год. Поклонники и друзья уже спрашивают у супругов, когда они решатся на второго ребенка, однако в своем новом интервью 34-летняя артистка дала понять, что становиться мамой во второй раз не готова.

1 2 3 4 5 6 7 Юлия Проскурякова пока не хочет становиться мамой во второй раз

Юлия Проскурякова дала интервью интернет-порталу Sobesednik и рассказала о том, как изменилась их с мужем жизнь после появления на свет Вероники. Певица счастлива быть мамой маленькой девочки и признается, что все то время, что не могла забеременеть, молилась именно о дочке.

Теперь, когда у артистки сбылась ее главная мечта, можно подумать и о сыне. Но Юлия не скрывает, что подарить Игорю продолжателя его фамилии пока не готова. «Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!» — заявила она в разговоре с корреспондентом издания.

Но если учесть, что Проскурякова искренне восхищается своим благоверным и считает его великолепным отцом, то в том, что рано или поздно у этой пары появится еще один малыш, сомневаться не приходится.