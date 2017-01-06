Неожиданная кончина знаменитого певца Джорджа Майкла по-прежнему не дает покоя ни его фанатам, ни стражам порядка. Западные СМИ сообщают, что уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых Джорджа, приходивших к нему в гости в последнюю неделю его жизни, и подозрение в убийстве звезды пало на его бывшего бойфренда, парикмахера Фади Фаваза.
Говорят, Фади намеренно подмешивал запрещенные препараты в еду Джорджа, чтобы вызвать передозировку. Мотивы возможного преступления неясны, кроме того, вскрытие тела мистера Майкла (которое показало бы медикам причины смерти знаменитости) пока тоже не производилось.
Как это до сих пор вскрытие не производилось ?? Столько времени с момента смерти уже прошло ..
Бедный Майкл! Ни одна смерть знаменитости меня не поразила, как смерть его! После его смерти смотрела много его интервью и открыла , что, кроме того,что это был великий музыкант-певец и композитор, он был прекрасный человек, со светлой душой, но несчастный, и, как все великие, очень восприимчивый! Очень, очень жаль! До сих пор плачу!((((
Хороший певец был... жалко его. Только что бы он в 53 года умер? В сердце сомнение крадётся, что он действительно убит. Деньги, наследство, ничего удивительного.
Всегда подозревают близких, доказательств нет, они не расписаны смысл ему рубить сук на котором сидит!
Пффф, скорей всего так и есть, это гейские дрязги. Я стала гомофобкой после того, как пообщалась с несколькими геями разных полов. Действительно это люди без морали вообще.
Наверное, цирюльник просто устал быть гомосексуалом ).Нааерное, он был обычным парнем, любил девушек и стриг знаменитостей.И вдруг сам (!) Джордж Майкл приметил его.Конечно, глупо было бы упускать такую возможность.Пришлось стать гоми.Но душа страдала...И вот несчастный араб стал подмешивать что-то там.Кстати,они же жили вместе?Для Запада все равно что супруги.Может, что-то получит после смерти , думал бородатый. Но это все просто имхо,конечно. Одно из многих мнений, какой имеет право быть.Так что без воплей,пожалуйста)