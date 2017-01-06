В деле о смерти 53-летнего британского певца Джорджа Майкла появились новые пугающие подробности. Говорят, артист скончался вовсе не в результате сердечного приступа — по слухам, его экс-возлюбленный Фади Фаваз напичкал его запрещенными препаратами.

1 2 3 ... 10 На момент смерти Джорджа Майкла он и Фади Фаваз не были вместе уже полтора года

Неожиданная кончина знаменитого певца Джорджа Майкла по-прежнему не дает покоя ни его фанатам, ни стражам порядка. Западные СМИ сообщают, что уголовный отдел полиции Оксфордшира начал допрашивать всех знакомых Джорджа, приходивших к нему в гости в последнюю неделю его жизни, и подозрение в убийстве звезды пало на его бывшего бойфренда, парикмахера Фади Фаваза.

Говорят, Фади намеренно подмешивал запрещенные препараты в еду Джорджа, чтобы вызвать передозировку. Мотивы возможного преступления неясны, кроме того, вскрытие тела мистера Майкла (которое показало бы медикам причины смерти знаменитости) пока тоже не производилось.