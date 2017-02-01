Посмотрите, как изменились актеры сериалов «Клон», «Дикий ангел», «Зачарованные», «Отчаянные домохозяйки» и других.
Вспомнить все! Как изменились и где сейчас герои самых популярных сериалов
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Люблю сериал клон. Саид мужчина моей мечты((
Ностальгия(((Сериал Клон обожала,на восточные танцы тз-за него пошла)))
Жади ❤❤❤
Жади красотка, обожаю этот сериал! Ну и конечно девочки из Секса в большом городе! Эти два сериала могу пересматривать бесконечно.
Люблю сериал клон. Саид мужчина моей мечты((
Эх...а где же Элен и ребята?
А я обожаю "Секс в большом городе". Мне только показалось по фото, что у Сары Джессики Паркер с возрастом нос сильно вырос (теперь опасаюсь за мой не маленький нос) и очень ей не идёт чёрная подводка - глаза становятся крошечными. Синтия Никсон - Миранда куда лучше сохранилась.
Люблю сериал клон. Саид мужчина моей мечты((
да!! и что этой жади еще надо было??
Жади)) и не изменилась почти. А вот Сара Джессика Паркер сдала сильно. И очень поразил Мэтт Леблан, актёр из Друзей, прямо дед((