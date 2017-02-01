01.02.2017

Недавно мы вместе с вами удивлялись тому, как повзрослели и изменились юные актеры самых популярных сериалов нулевых. Именно тогда, разглядывая архивные фото, мы отметили, что взрослые актеры с годами также заметно преобразились. Многие из них и сегодня остаются на волне, а о судьбе некоторых мы можем только догадываться. Именно поэтому мы представляем вам вторую «серию» — подборку актеров, которые прославились благодаря сериалам, чей успех сложно повторить до сих пор.

  • Сериал Клон
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    Сериал «Клон», 2001-2002 годы

Посмотрите, как изменились актеры сериалов «Клон», «Дикий ангел», «Зачарованные», «Отчаянные домохозяйки» и других.