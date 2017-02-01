Алексей Нилов стал настоящей знаменитостью благодаря роли капитана Ларина в полюбившемся всем сериале. «Улицу разбитых фонарей» смотрели все без исключения, от мала до велика. Неудивительно, что многие интересуются тем, как в дальнейшем складывается жизнь актеров, сыгравших в нем главные роли.
На днях журналисты «Комсомольской правды» связались с Ниловым в день его 53-летия, но он вовсе не праздновал. Скорее даже наоборот — грустил. Репортеры выяснили, что Алексею не на что кормить семью: «Дайте мне проектов штук восемь! Чтобы я мог работать, зарабатывать. И все будет нормально».
Да , жалко. Получился актёр одной роли.
Ну дык у нас больше половины населения не шикует и чего он особенный какой то?
Да-да, они все плачут, что денег не хватает, но все их интервью на фоне домашней мебели из карельской березы с антиквариатом на стенах.
да поди за тех "ментов" ему хорошо платили, и ещё роли были у него..в конце концов пусть на другую работу выйдет. У нас в провинции работают везде, где есть возможность, не смотря на высшее образование. И зп- 8-12 тысяч..Вот как семью кормить? А вкалываем каждый день с 1-2 мя выходными.
А что ему предлагать-посредственный актёр, обычной стареющей внешности. Ничего выдающегося, таких сотни тысяч. И сколько у него было этих семей по счёту? От одной жены к другой кочевал..Не жаловался бы, а шёл на другую работу. Если уж им не на что кормить, то что про обычных людей говорить, им как жить? Дайте всем нам проекты и хорошо оплачиваемую работу! Почему только ему должны это дать!
Молчал бы, роли есть у него, иногда снимается, раньше больше снимали..Не устраивает-иди в другое место! Нечем семью кормить-не заводи семью, а у него их штук несколько было... Взрослый мужик, а ноет.
Мне бы тоже кто-нить дал ролей штук 8 в сериалах, но увы
"]А он в театре не играет? Пошёл бы работать в какой-нибудь театр и роли бы были.Вон Трухин, нормально себя чувствует.
У его отца в молодости была потрясающая фигура и красивое лицо. Сынок же че та не получился
Кстати, хорошо что он работать хочет. Значит не опустил руки, пока что...