Недавно Алексею Нилову исполнилось 53 года. В день рождения журналисты связались с актером и расспросили его о жизни. Оказалось, что, несмотря на недавние роли в кино, он мало зарабатывает и очень переживает из-за этого.

Алексей Нилов стал настоящей знаменитостью благодаря роли капитана Ларина в полюбившемся всем сериале. «Улицу разбитых фонарей» смотрели все без исключения, от мала до велика. Неудивительно, что многие интересуются тем, как в дальнейшем складывается жизнь актеров, сыгравших в нем главные роли.

На днях журналисты «Комсомольской правды» связались с Ниловым в день его 53-летия, но он вовсе не праздновал. Скорее даже наоборот — грустил. Репортеры выяснили, что Алексею не на что кормить семью: «Дайте мне проектов штук восемь! Чтобы я мог работать, зарабатывать. И все будет нормально».